Кабмін продовжив дію пільгових цін на газ для виробників тепла для населення (за механізмом покладання спеціального обов’язку на ринку природного газу) до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» і надалі реалізовуватиме газ цим постачальникам за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

Як наголосив прем’єр-міністр, це рішення — частина комплексних заходів із підготовки до зими, аби в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів.