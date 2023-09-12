ЩО НЕ ПОТРІБНО РОБИТИ

Доки ви не знайомі з людиною, не маєте права втручатися в її особистий простір.

✔ Не потрібно витріщатися на поранення або на те, як військовий справляється з ним.

✔ Не варто обіймати чи давати гроші без попередньої згоди.

✔ Не випитуйте в людини, якщо вона не хоче говорити.

ЯК ДОПОМОГТИ

✔ Будьте чесними та щирими, бо це те, що завжди відчувається. Чесність у погляді, рухах і голосі важлива.

✔ Якщо вам хочеться допомогти, то запитайте про це в бійця.

✔ Підійдіть, познайомтеся та ненав’язливо запропонуйте допомогу.

✔ Не потрібно щось робити за людину. Дайте їй право вибирати: може вона вам довіряти чи ні.

ВІЙСЬКОВІ З ПОРАНЕННЯМИ

✔ Якщо на вулиці зустріли військового чи військову з пораненням, то ви зустріли людину, в котрої щось болить і яка проходить певний етап випробувань.

✔ Ця людина справляється з труднощами, і все, що ви можете зробити, — запропонувати допомогу або спокійно піти далі. Обидва варіанти будуть нормальними.

А КУДИ ПОДІТИ ПОГЛЯД?

✔ Перше й головне — не ховати його, тому що поглядом ми передаємо свої відчуття: повагу або переживання. Якщо ховаєте його, то нібито відштовхуєте від себе людину.

✔ Пройшовши повз, ви можете покласти руку на серце, подивитися на бійця та кивнути головою.

✔ Говоріть поглядом про свою вдячність.

РОЗБЕРІТЬСЯ З ЕМОЦІЯМИ

✔ Спочатку розберіться з тим, як ставитеся до військових. Можливо, це вдячність, страх, сум або незручність, через те, що вони там, а ви — тут. Адже якщо ви всі переживання викладете на бійця, то легше в комунікації з ним не стане.

✔ Свої емоції потрібно розуміти та контролювати.

ЖАЛІСТЬ НЕ ДОРІВНЮЄ СПІВПЕРЕЖИВАННЮ

✔ Те, що можемо робити, щоб залишатися на рівні, — це співпереживання. І це зовсім інше, ніж жалість. За рахунок жалості ми робимо іншу людину нижчою від себе.

✔ Це хибний шлях, адже маємо спілкуватися з повагою.

Сподіваємося, ці поради від ГО «Вільний вибір» допоможуть вам у комунікації з нашими захисниками та захисницями.