Часто на хвойну мульчу грішать за те, що вона підкислює ґрунт і поблизу хвойних майже нічого не росте. Справа тут не в кислотності ґрунту, а в тіні від дерев, відтак — у конкуренції за ресурси.

Важливий плюс хвої в тому, що голки менше переносять насіння бур’янів. Також вони дають щільну тінь, що заважає пробитися решті бур’янів із-під землі. Не забуваймо, що хвоя розкладається дуже довго, а отже мульчу не треба часто міняти.

Також щільний хвойний покрив контролює температуру ґрунту, не даючи йому охолоджуватися або перегріватися.

Але є й нюанси. По-перше, суха хвоя пожежонебезпечна, тож у спеку краще тримати її трохи вологою. Працювати з нею потрібно тільки в рукавичках, аби не поколотися. Не кладіть голки в компост, оскільки вони смолисті та розкладаються дуже довго.