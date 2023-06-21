М’ясо під цибулевим соусом за цим рецептом вийде соковитим, м’яким, а головне — жодних клопотів.
- 900 г свинини (корейки)
Маринад:
- 1 столова ложка хріну
- 1 чайна ложка сухого часнику (або 4 зубчики свіжого)
- 1 чайна ложка приправи для м’яса
- 1 столова ложка олії
- 1 чайна ложка солі
- 2 столові ложки соєвого соусу
Для соусу:
- 2 середні цибулини
- 100 г твердого сиру
- 2 столові ложки сметани
- 1 чайна ложка гірчиці
- сіль (за смаком)
М’ясо нарізати, як на відбивні (1 см завтовшки). Але не відбивати. Для маринаду в миску викласти хрін, соєвий соус, сіль, часник, приправу для м’яса та олію — все перемішати. Викласти м’ясо, перемішати, руками втираючи маринад у шматочки. Миску накрити, поставити маринуватися на добу в холодильник.
Для соусу цибулю подрібнити (блендером чи натерти на тертушці). Додати сметану, гірчицю, сіль — перемішати.
Деко змастити олією, викласти шматочки м’яса, зверху — цибулевий соус. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хв. Притрусити тертим сиром і запікати ще 10—15 хв.
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