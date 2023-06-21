М’ясо під цибулевим соусом за цим рецептом вийде соковитим, м’яким, а головне — жодних клопотів.

900 г свинини (корейки)

Маринад:

1 столова ложка хріну

1 чайна ложка сухого часнику (або 4 зубчики свіжого)

1 чайна ложка приправи для м’яса

1 столова ложка олії

1 чайна ложка солі

2 столові ложки соєвого соусу

Для соусу:

2 середні цибулини

100 г твердого сиру

2 столові ложки сметани

1 чайна ложка гірчиці

сіль (за смаком)

М’ясо нарізати, як на відбивні (1 см завтовшки). Але не відбивати. Для маринаду в миску викласти хрін, соєвий соус, сіль, часник, приправу для м’яса та олію — все перемішати. Викласти м’ясо, перемішати, руками втираючи маринад у шматочки. Миску накрити, поставити маринуватися на добу в холодильник.

Для соусу цибулю подрібнити (блендером чи натерти на тертушці). Додати сметану, гірчицю, сіль — перемішати.

Деко змастити олією, викласти шматочки м’яса, зверху — цибулевий соус. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хв. Притрусити тертим сиром і запікати ще 10—15 хв.