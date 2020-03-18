Другий тиждень Україна живе в умовах карантину, по-різному сприйнятому в суспільстві. Хтось занадто безпечний, хтось занадто настрашений коронавірусною інфекцією. Але чи не найкраще в цій ситуації знайти для себе так звану золоту серединку, пам’ятаючи народну мудрість, що береженого й Бог береже, не наражаючи ані себе, ані своїх близьких і зовсім сторонніх людей на небезпеку.

МОЗ України закликає людей залишатися вдома, не бути байдужими та продемонструвати свою соціальну відповідальність щодо світової проблеми, споживати інформацію лише з надійних джерел та дотримуватися простих рекомендацій, аби убезпечити себе від зараження. Слід регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісним антисептиком (від 60 відсотків), уникати скупчень людей, термічно обробляти продукти та не вживати сирого м’яса, не торкатися брудними руками обличчя, зміцнювати імунітет.

А ця узагальнена інформація, отримана з різних джерел, від різних фахівців, сподіватимемося, стане у пригоді нашим читачам в умовах коронавірусного карантину. Отже:

Що таке коронавірус і як він розповсюджується?

Вірус не циркулює у повітрі, не переміщається на далекі відстані, він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю або чхання. Отож відстань гарантує певну безпеку, й перебуваючи від інфікованої особи на відстані півтора-два метри, заразитися малоймовірно.

Вірус живучий на металевих, скляних та пластмасових поверхнях — до 9 днів, тому особливо важливо намагатися якомога менше торкатися їх.

А от на одязі, тканинах вірус живе від 6 до 12 годин, і позбутися його можна з допомогою прання або ж виставивши речі на сонце.

Як довго живе вірус поза організмом людини ще досліджується, але він досить стійкий у зовнішньому середовищі.

Вірус потрапляє на наші руки непомітно, коли ми торкаємося забруднених крапельками слини та слизу поверхонь. Достатньо, аби, торкаючись руками свого обличчя, носа, очей або губ, ми дозволили йому потрапити до середини. Через трахею він потрапляє в легені, спричиняючи їх запалення, яке триває 5-6 днів і проявляється високою температурою тіла, важким диханням та сухим кашлем.

Найбільш поширеними симптомами є жар, сухий кашель і втома.

Якщо виявили в себе такі симптоми, негайно звертайтеся за медичною допомогою. Проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем по телефону найперше й домовтеся про свій візит. Він має порадити, як діяти далі.

Підступність коронавірусу в тому, що він може не давати про себе знати впродовж багатьох днів, відколи потрапив до організму людини. Інфікованими вже можуть бути люди, в яких немає ще клінічних проявів недуги. Катаральні явища — кашель, нежить, чхання — можуть з’явитися на 5–7 день від моменту зараження.

Інкубаційний період може тривати до 35 діб.

А коли з’являються перші симптоми захворювання, як-от сухий кашель, висока температура, легені можуть бути вже уражені фіброзом (ущільнення сполучної тканини з появою рубцевих змін у різних органах, що виникає, як правило, в результаті хронічного запалення), і превентивним лікуванням уже не врятуватися.

При симптомах кашлю, високої температури та утрудненого дихання можна запідозрити загальну гостру респіраторну інфекцію, і тільки лікар за допомогою тестів може визначити це грип, парагрип чи коронавірус!

Як уберегтися

Чи не найголовніша порада: мити руки скрізь, завжди і часто! Й не менш як 20 сек. або ж рахуючи до 30. А також обробляти їх антисептиком.

Привчіть себе не торкатися обличчя руками (стверджують, що ми робимо це не менш як 90 разів за день!).

Можна полоскати горло дезінфікуючими розчинами, які здатні нейтралізувати вірус або не пустити його в легені. Завдяки рідині вірус може потрапити прямісінько в шлунок, де кисле середовище зруйнує його. Ось чому радять багато і часто пити.

Самоізоляція, тобто залишатися вдома, — чи не найголовніший аргумент у боротьбі з коронавірусом.

Тому так важливо дотримуватися усіх карантинних заходів.

Якщо маєте таку можливість (а серед наших читачів — люди переважно старшого віку, непрацюючі), будьте вдома. Залишайте дім лише в разі крайньої необхідності. Якщо, скажімо, треба вийти за продуктами чи ліками, або ж вигуляти собаку.

Щодо використання масок

Маски, або подібні до масок речі, які прикривають наші дихальні шляхи (хустки, шарфи, бандани, паранджа тощо), саморобні маски:

1)захистять наші дихальні шляхи від потрапляння крапель від хворого на наші слизові оболонки

2)захистять наше обличчя від дотиків нашими руками

3) захистять оточуючих від потрапляння крапель слизу та слини на інших людей, якщо ми вже заражені.

Якщо ж змушені виходити з дому

На свіжому повітрі перебувати безпечно, якщо зберігати дистанцію до людей мінімум 1,5-2 метри (це мінімум 3 кроки) та не торкатися поверхонь!

Є інформація, що вірус може потрапити до організму через очі, отож окуляри (для поліпшення зору чи сонцезахисні) теж не будуть зайвими.

Як не виходите з дому без телефону, така ж звичка має розповсюдитися й на кишеньковий антисептик, що має бути завжди при собі, а також дезінфікуючі серветки.

Зустрівшись зі знайомими, не тисніть одне одному руки, не обіймайтеся та не цілуйтеся. Тримайтеся подалі від людини — на відстані 1–2 метра.

Намагайтеся мінімізувати своє перебування в місцях скупчення людей, особливо в приміщеннях!

Не соромтесь одягати рукавички: це вбереже від зайвих контактів із різними поверхнями (двері, поручні, кнопки). Це можуть бути і ваші звичайні рукавички або ж одноразові з латексу.

Якщо ж опинилися на вулиці або ж у громадському місці без рукавичок, намагайтеся всі необхідні торкання робити, наприклад, тильною стороною пальців, долоні, ліктями, кулаком, плечем (натиснути кнопку ліфта, відкрити двері, хвіртку). Можна взяти ручку чи нажати кнопку рукавом, тобто сховавши руку в рукав.

Обробляйте антисептиком не лише руки, а й телефон, кредитну картку, клавіатуру комп’ютера, мишку, кермо автомобіля.

Повертаючись додому

Не зайве було б мати на вході баночку з дезінфікуючим засобом.

Ще раз: мийте руки, з милом і ретельно — це святе для вашої безпеки та здоров’я! Ще краще їх і продезінфікувати.

Дехто радить усе в домі протирати «Білизною» та оцтом.

Тримайте під рукою одноразові серветки, які відразу викидайте після використання при чханні чи кашлі. Для цього дехто радить використовувати лікоть, але ж якщо людина інфікована, то вірус залишиться на одязі й може продовжити свій небезпечний шлях.

Що ще має бути у вашому домі

Не завадить мати в домі одноразові хірургічні маски — вони вбережуть від зайвих доторків до обличчя. Спиртові антисептичні засоби (мін. 60 відсотків концентрації спирту).

Запас продуктів має бути, але ж у розумних межах.

Дотримуйтеся здорового способу життя: повноцінний сон, харчування, заняття фізичними вправами (сад, город у цьому в поміч).

Вітамін С — по таблетці щодня. Пийте багато теплого. Відмовтеся від алкоголю.

До речі, багато з цих заходів безпеки мають стати нашим способом життя не лише в карантинні часи, аби завжди бути здоровими.

У зоні найвищого ризику інфікування люди старшого віку, особи з хронічними хворобами та ослабленим імунітетом.

Якщо серед ваших рідних є такі, забезпечте їх усім необхідним, аби самі не виходили з дому: продукти харчування, ліки, мило та антисептичні препарати, товари першої необхідності.

Зібрання, спілкування

Спілкування, посиденьки за чаєм із сусідами, знайомими відкладіть на кращі часи.

Відвідувати у ці дні храми чи ні — особистий вибір кожного вірянина. Але не забувайте про заходи безпеки та дотримання особистої гігієни.

Є час на перегляд улюблених фільмів, рукоділля, спілкування з онуками, дітьми, котрі живуть з вами. З іншими — по телефону.

Та можна знайти ще багато різних занять до душі, на які досі не вистачало часу. Навіть, скажімо, на гортання, перечитування підшивок улюбленої «Порадниці», які, знаємо, багато хто з вас збирає впродовж багатьох років, а хтось — і за всі 25 років її існування.

Будьте здорові й живіть з вірою, надією та любов’ю в серці! Весна неодмінно буде!

Підготувала Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети «Порадниця».

Автор висловлює вдячність за доповнення, підтвердження інформації лікарю-методисту Київського міського центру громадського здоров’я Отто СТОЙЦІ.