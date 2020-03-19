На запитання читачів та редакції відповідає завідувачка сектору державного пробірного контролю Департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби України Анастасія Сліпченко.

— Найперше, Анастасіє, хотілося б дізнатися, чи побільшало останнім часом прав в українських споживачів і чи навчилися вони ними сповна користуватися, захищати?

— Закон України «Про захист прав споживачів», що регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та їх виробниками, продавцями, наділяє споживачів правами й визначає механізми їх захисту, діє в країні з 1991 року. Окрім того, в Конституції України закріплено, що держава захищає права споживачів. Отож хвилюватися з цього приводу немає підстав, законодавчо закріплених можливостей для захисту достатньо. Інша річ, як ви кажете, а чи вміють споживачі користуватися своїми правами. Для цього, зокрема й проводимо ми таке ось спілкування.

— Куди ж найперше звертатися у разі, якщо наші права порушені? Це запитання найчастіше зустрічалося в редакційній пошті після оголошення в газеті теми цієї прямої телефонної лінії.

— У такому разі можна звернутися до Держпродспоживслужби України, яка має територіальні відділення в кожному регіоні, області, інформація про що є на сайті нашого відомства: www.consumer.gov.ua. Це може бути письмове звернення, зокрема за адресою: 01001 м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1. Держпродспоживслужба, або ж електронне: General – info@dpss.gov.ua.

Працюють також телефони цілодобової гарячої лінії: 0(44) 364-77-80; 0(50) 230-04-28.

Як бачимо, є різні інструменти, з допомогою яких споживачі можуть захищати свої права.

— Доброго дня! Чи мають інтернет-магазини надавати гарантію на товар? І що робити в ситуації, коли вона відсутня?

Дарина. м. Хмельницький.

— Інтернет-магазини повинні забезпечувати такі ж права для своїх споживачів, як і будь-які інші заклади торгівлі. Тобто ваші права як споживача, їх об’єм у такому разі не змінюються, не обмежуються.

Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, документами чи договором.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, документами чи договором.

Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до неї.

Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров’я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним.

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом 2 років, а стосовно об’єкта будівництва — не пізніше 10 років від дня передачі їх споживачеві.

Відтак, вищезазначені норми незмінні, незалежно від того, чи придбали ви товар у звичайній роздрібній крамниці або ж через інтернет-магазин.

— На що звертати увагу, купуючи товар у так званих поштових клубів? І як уберегтися від шахраїв?

— Законом чітко визначені ваші права, як споживача, й обов’язки суб’єктів господарювання. Звісно, якщо йдеться про шахрайські дії, про те, що людей просто обманюють, то краще вже звертатися до правоохоронних органів.

— Які категорії товарів не підлягають поверненню? І чи можна повернути до аптеки ліки, які виявилися мені непотрібними?

Раїса Петрівна. Вінницька обл.

— Є перелік товарів, якісних — хочу особливо на цьому наголосити, які не підлягають обміну та поверненню. Цей перелік визначений постановою №172 Кабміну.

Звісно, найперше — це санітарно-гігієнічні товари, засоби особистої гігієни, натільна, постільна білизна, ювелірні прикраси. У тому переліку є і лікарські препарати та засоби.

Якщо ж придбали неякісний товар, то, звісно, маєте повне право звернутися до продавця щодо його гарантійного ремонту або заміни чи повернення коштів.

Вимоги споживача при придбанні неякісних лікарських засобів та виробів медичного призначення розглядаються після пред’явлення ним розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

— Чи зобов’язаний магазин компенсувати вартість товару, коли виявилося, що в нього закінчився термін придатності?

Лідія.

— Якщо маєте на увазі харчовий продукт, то, звісно, вам зобов’язані обміняти його на якісний. Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється.

— Що робити, коли втратив чек? Купив у магазині набір чашок на подарунок, а вже вдома звернув увагу, що одна з них надщерблена.

Анатолій.

— Насамперед зверніться до продавця. Якщо купували товар дійсно в магазині, то за наявності там реєстратора розрахункових операцій — касового апарата, ймовірно, зможуть відновити чек, що дасть вам право вимагати обміну товару на якісний.

Вимоги споживача, у разі придбання товару неналежної якості, розглядаються після пред’явлення ним розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

— Давно хочу дізнатися, чому надписи на етикетках про наявність у продуктах різних добавок написані таким маленьким шрифтом, що й годі прочитати навіть в окулярах. Хіба це не є порушенням прав споживача?

Олена Дмитрівна. м. Київ.

— З серпня минулого року в Україні діє Закон «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», який чітко регламентує всі ці норми, правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти для забезпечення належного рівня захисту здоров’я та інтересів наших громадян. І якщо раніше виробники дозволяли собі наносити маркування дуже дрібними літерами, що ускладнювало доступ споживача до інформації, то цим Законом передбачені нові правила маркування відповідно до положень та директив Євросоюзу.

Але, дійсно, ще й досі в магазинах можна побачити товари зі старим, так би мовити, маркуванням. Річ у тім, що новим Законом дозволено їх реалізацію до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку придатності, ще впродовж 3 років після введення його в дію. Таким чином виробники матимуть достатньо часу, аби перейти на нові правила маркування, й продукцію, випущену ще за старими, не доведеться вилучати, по-новому маркувати. А це, звісно, було б витратно для виробників.

У Законі «Про захист прав споживачів», якщо ми зараз говоримо не про харчові продукти, а загалом про товари, є перелік обов’язкової інформації, яку ви маєте отримати як споживач. Й визначається саме її зміст. А яким чином вам її надаватимуть — це Закон конкретно не зобов’язує продавця. Тобто вона має бути надана будь-яким зручним, доступним для вас способом. Це може бути на етикетці, або ж, скажімо, на якомусь банері.

— Чи є телефон, на який можна зателефонувати безпосередньо з магазину, офісу при купівлі чи отриманні послуги й отримати консультацію?

Надія Іванівна.

— Працює цілодобова гаряча лінія Держпродспоживслужби України: 0(44) 364-77-80; 0(50) 230-04-28.

— Дуже часто, вибравши товар на полиці за однією ціною, вказаною на ціннику, на касі з’ясовується, що вона інша. І зазвичай — вища. Чи порушують мої права як споживача, і як діяти в такому випадку?

Василь Григорович. м. Біла Церква.

— Звісно, це є порушенням. Якщо хочете повернути різницю в ціні на товар, то звертайтеся безпосередньо до адміністрації магазину. Тобто вам зобов’язані продати вибраний товар за ціною, вказаною саме на ціннику. Якщо за той час у магазині сталися якісь зміни і ціна підвищилася — то не ваші проблеми. Продавець мав би раніше довести її до вашого відома, коли ви обирали товар. Можете також звернутися до Держпродспоживслужби. Необхідно вказати назву суб’єкта господарювання, який допустив таке порушення, місце його знаходження і коротко викласти ситуацію.

— Скажіть, будь ласка, чи має право охоронець у магазині вимагати показати вміст сумки? Таке трапилося нещодавно зі мною у супермаркеті, охоронцю якого моя сумка видалася підозрілою.

Оксана Петрич.

— Ні, не має такого права. Охоронець у магазині не є особою, представником правоохоронних органів, яка уповноважена законодавством на будь-які дії щодо вас, як громадянина України: обшукувати, обмежувати в якийсь спосіб вашу свободу, переміщення. Він може хіба що попросити, запропонувати, з, так би мовити, доброї вашої волі, але аж ніяк не зобов’язувати, щось вимагати, обшукувати. Якщо ж в охоронця й виникли якісь підозри, може викликати поліцію і та, маючи відповідні повноваження, проводитиме певні дії щодо вас.

— В одному з будівельних супермаркетів придбали дорогі шпалери. Після завершення ремонту залишилося три рулони. Чи можна їх повернути до магазину, якщо заводська упаковка не пошкоджена?

Віталій. м. Суми.

— Якщо з моменту купівлі не минуло ще 2 тижні — можете повернути. Звісно, за наявності розрахункового документа, чека. За законом маєте право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого придбали, якщо товар не задовольнив вас за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням впродовж 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

— Як слід поводитися, коли в магазині самообслуговування взяв потрібний товар, та по дорозі до каси целофановий пакет з крупою впав і розсипався? Продавці часто налітають шуліками і за першої ж нагоди намагаються психологічно змусити покупця сплатити за цей товар, аргументуючи, що сам винен, треба було брати кошик, або й залякують поліцією. І ще, будь ласка, цікавить відповідь, як бути, коли подібна прикрість сталася в крамниці, де товар був надто щільно розставлений просто на підлозі, і жінка довгою спідницею випадково зачепила вазу, яка впала на бік і тріснула?

Раїса Василівна.

— Доки ви товар не придбали, він є власністю виключно магазину. Й поки не буде доведено, що ви зумисне його пошкодили, то, в принципі, не зобов’язані за нього платити. Але, звичайно, якщо виникає якась конфліктна ситуація, то магазин доводитиме, що ви якимось чином спеціально це зробили. Та ще раз зазначу, ризик випадкового пошкодження товару лежить на суб’єкті господарювання, тому що товар стає вашим тільки тоді, як оплатили його на касі.

— Хотіла б поставити запитання щодо оплати за гаряче водопостачання. У моїй квартирі встановлено багатотарифний лічильник для гарячої води, з датчиком температури. Знаю, що гарячою вважається вода понад 50 градусів. А інші показники рахують за формулою. У квитанції, яку мені надсилають, позначено зовсім інші цифри, не ті, які я передаю щомісяця. Нещодавно показники гарячої води перевіряв контролер, який сказав, що в квитанції усі показники переплутано. Так уже триває 2 роки, і я не сплачую ці рахунки. Борг складає понад 8 тис. грн. Кілька разів зверталася до товариства «Єврореконструкція», надавала всі показники за рік, але безрезультатно, перерахунок так і не зробили. До кого можу звернутися, щоб змусити їх це зробити?

Валентина. м. Київ.

— Раджу вам зібрати всі необхідні документи, зокрема зробити копії рахунків, листів, які писали надавачеві послуг, відповідей від нього, й звернутися до Держпродспоживслужби. Можете зробити це письмово, надіславши їх за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, чи віднісши їх туди, якщо живете в Києві. Або ж зареєструвати своє звернення на сайті відомства, додавши скановані копії документів.

— Доброго дня вам! У нашому невеличкому супермаркеті раніше вимагали залишати великі сумки в камері схову. Але при цьому зазначали, що відповідальності за них не несуть. Тепер по внутрішній радіомережі оголошують, що «свої речі можете взяти з собою — адже ми вам довіряємо». Звісно, камери спостереження працюють, але… якщо в сумці виявиться раніше придбаний товар, точно такий, як є зараз тут у продажу, — чи не звинуватять у крадіжці? Адже, буває, на виході спрацьовує рамка, і тоді у людини вимагають показати вміст сумки, аби визначити, чому вона «дзвенить». А ще хочу знати, які підстави для такого огляду, яким чином про це мають повідомити та провести його? У нас це роблять просто біля рамки, звіряючи з чеком.

Надія Вікторівна.

— На подібне, як ваше останнє, запитання я вже сьогодні відповідала: перевіряти сумку працівники, охоронці супермаркету не мають права, тільки виключно зі згоди покупця. Якщо серед ваших речей є товар, що може бути і в цьому магазині, краще себе убезпечити від зайвих клопотів, й або показати його на вході до магазину охоронцеві, або попросити наклеїти якусь наліпку.

На прямій телефонній лінії чергувала Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети “Порадниця”.

(Закінчення — у №13 від 26 березня).