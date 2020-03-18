На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 16 березня були при- йняті рішення про низку обмежувальних заходів у зв’язку із поширенням коро- навірусної інфекції COVID-19.

Відповідні рішення були прийняті на ви- конання доручення Президента Укра- їни та рішення Державної комісії з пи-

тань ТЕБ і НС.

Постановою введена заборона залізничного,

авіа- та автобусного міжміських та міжоблас- них пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Документом, зокрема, заборонено з 18 березня по 3 квітня:

на усій території нашої держави регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів авто- мобільним транспортом у приміському, між- міському внутрішньообласному і міжоблас- ному сполученні;

перевезення більше 10 пасажирів одно- часно в трамваях, тролейбусах та автомобіль- ному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на місь- ких маршрутах.

Крім того, з 17 березня по 3 квітня заборо- нено перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня 2020 р. до прийняття окре- мого рішення заборонено перевезення паса- жирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, місько- му, регіональному та дальньому).

При цьому АТ «Укрзалізниця» дозволено здій- снювати окремі пасажирські рейси у внутріш- ньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужбою.

Також з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розва- жальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхід- ні для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

З 17 березня заклади громадського хар- чування (ресторани, кафе), торговельно-роз- важальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні тимчасово припинити свою роботу. Дозволено надавати послуги з громадсько- го харчування із застосуванням адресної до- ставки замовлення за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивіду- ального захисту.

Дозволяється торгівля продуктами хар- чування, пальним, засобами гігієни, лікар- ськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати бан- ківську та страхову діяльність.

Міністерству охорони здоров’я доручено тимчасово припинити планову госпіталіза- цію та планові операції, крім невідкладних та термінових. Крім того, максимально підготу- вати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Контроль за виконанням даної постанови Уря- ду покладено на МВС та Національну поліцію. Органам влади, підприємствам та організа- ціям рекомендовано забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної

можливості – також роботи в режимі онлайн.

