М’ясо, просочене сметанним соусом, виходить ніжним, а підлива просто приголомшливо смачна. Готувати м’ясо дуже просто, все склали і поставили в духовку, не треба стежити і перевертати шматочки. Спочатку запікаєте м’ясо у власному соку, а потім у підливі. Це дуже зручний рецепт для тих, хто не любить довго возитися над стравою!

600–700 г свинини (грудинка, задня частина)

3 середні цибулини

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець (за смаком)

ПІДЛИВА:

250 г сметани (будь-якої жирності)

чайна ложка зернистої гірчиці

чайна ложка борошна

М’ясо нарізати шматочками (приблизно 3х3 см). Цибулю — півкільцями. Форму для запікання змастити олією. Викласти м’ясо і цибулю. Додати сіль і перець. Усе добре перемішати. Накрити кришкою. Поставити м’ясо запікатися у власному соку в розігріту до 180 градусів духовку на 1 год. 30 хв. За цей час приготувати соус: до сметани додати гірчицю і борошно. За бажанням, сметану можна замінити вершками. Соус добре перемішати, щоб не було грудочок борошна. Через півтори години м’ясо дістати з духовки і полити соусом. Усе перемішати. Накрити кришкою і поставити в духовку ще на 30 хв. Ніжне м’ясо в підливі готове. Подавайте його з будь-яким гарніром: до каш, круп, картоплі…

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.