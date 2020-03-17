Як розфарбувати дні, коли небо сіре цілий день, а бува, і не один поспіль йде мокрий сніг, дощ… Чим зайнятися, поки вільні від городніх робіт? Такий час можна присвятити рукоділлю. Потрібні красиві паперові серветки і відповідна поверхня. Найпростіше оздобити дошку. З мінімумом витрат зробите корисну та красиву річ для дому або чудовий сувенір, який стане у пригоді в господарстві.

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ

кухонна дошка

серветка з красивим малюнком

клей ПВА

біла акрилова фарба

прозорий акриловий лак

пензлик

ЯК РОБИТИ

Дошку пофарбувати 2–3 тонкими шарами білої фарби. Дати кожному шару повністю висохнути. Для роботи вистачить пляшечки об’ємом 20 мл. Акрилові фарби можна купити в магазинах рукоділля, канцелярських товарів або для художників. Баночка 20 мл коштує від 13 грн. Акрилова фарба найбільш безпечна для кухонного приладдя. Виготовлена вона на водяній основі і швидко сохне. Легко змивається з рук і пензлика, якщо одразу помити водою.

Відокремити від серветки верхній кольоровий шар (у даному випадку серветка була тришаровою). Саме він і знадобиться для роботи. Щоб не було видно, що малюнок наклеєний, для білого фону дошки потрібно обрати серветку з візерунком також на білому тлі.

Щоб легше було приховати краї, візерунок краще не вирізати, а виривати. Рваний край дозволить більш природно «вписати» малюнок у поверхню заготовки.

Перенесіть підготовлені візерунки на дошку, створюючи композицію, яка вам сподобається.

Клей розбавте водою 1:1. Приклейте кожен малюнок, промащуючи його зверху клеєм плоским пензликом. Працювати починайте від центру малюнка — так у вас не буде складок. Просочуючись клеєм, серветка починає розтягуватися і розмокати, тому працювати треба акуратно.

Готовий виріб вкрийте 2 рази лаком, даючи кожному шару висохнути. Баночка 20 мл коштує від 15 грн. Лак закріпить рисунок, і дошку можна буде спокійно мити водою і терти м’якою мочалкою. Таким чином у вас вийде з одного боку декоративна, а з іншого — робоча поверхня.