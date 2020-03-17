Як розфарбувати дні, коли небо сіре цілий день, а бува, і не один поспіль йде мокрий сніг, дощ… Чим зайнятися, поки вільні від городніх робіт? Такий час можна присвятити рукоділлю. Потрібні красиві паперові серветки і відповідна поверхня. Найпростіше оздобити дошку. З мінімумом витрат зробите корисну та красиву річ для дому або чудовий сувенір, який стане у пригоді в господарстві.
ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ
- кухонна дошка
- серветка з красивим малюнком
- клей ПВА
- біла акрилова фарба
- прозорий акриловий лак
- пензлик
ЯК РОБИТИ
Дошку пофарбувати 2–3 тонкими шарами білої фарби. Дати кожному шару повністю висохнути. Для роботи вистачить пляшечки об’ємом 20 мл. Акрилові фарби можна купити в магазинах рукоділля, канцелярських товарів або для художників. Баночка 20 мл коштує від 13 грн. Акрилова фарба найбільш безпечна для кухонного приладдя. Виготовлена вона на водяній основі і швидко сохне. Легко змивається з рук і пензлика, якщо одразу помити водою.
Відокремити від серветки верхній кольоровий шар (у даному випадку серветка була тришаровою). Саме він і знадобиться для роботи. Щоб не було видно, що малюнок наклеєний, для білого фону дошки потрібно обрати серветку з візерунком також на білому тлі.
Щоб легше було приховати краї, візерунок краще не вирізати, а виривати. Рваний край дозволить більш природно «вписати» малюнок у поверхню заготовки.
Перенесіть підготовлені візерунки на дошку, створюючи композицію, яка вам сподобається.
Клей розбавте водою 1:1. Приклейте кожен малюнок, промащуючи його зверху клеєм плоским пензликом. Працювати починайте від центру малюнка — так у вас не буде складок. Просочуючись клеєм, серветка починає розтягуватися і розмокати, тому працювати треба акуратно.
Готовий виріб вкрийте 2 рази лаком, даючи кожному шару висохнути. Баночка 20 мл коштує від 15 грн. Лак закріпить рисунок, і дошку можна буде спокійно мити водою і терти м’якою мочалкою. Таким чином у вас вийде з одного боку декоративна, а з іншого — робоча поверхня.
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