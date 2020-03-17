Знайти світло рослинам в лютому–березні буває не просто, тому городники досвічують їх лампами, щоб розсада виросла здоровою. Прилади ці хороші всім, за винятком того, що потребують коштів та енергії. Але можна спробувати збільшити природне світло.

ПОМИЙТЕ ВІКНА

Ємкості з розсадою бажано ставити з південного боку вікон, саме там молоді рослини отримають найбільше сонця. Для кращої освітленості помийте вікна з обох боків, адже пил на склі затримує сонячне світло.

«ТЕЛЕВІЗОР» ДЛЯ РОСЛИН

Прикріпіть екран, що відбиває світло, до краю підвіконня або підкладіть під ящики з розсадою, з боку кімнати. Таким чином частина світла, що потрапляє у вікно, повертатиметься до рослин, але з іншого, затіненого боку. Так розсада рівномірно освітлюватиметься з усіх боків і не буде витягуватися до світла. Як екрана можна використати харчову фольгу для запікання, яка є у багатьох господинь. Цей матеріал має блискучу поверхню, тож екран, виготовлений з нього, зможе ефективно освітлювати розсаду. Щоб зробити екран, просто обгорніть цупкий картон фольгою.

БЛИЖЧЕ ДО СОНЦЯ

І найпростіший спосіб — підкласти під ящики з розсадою коробки або інший відповідний матеріал. Це наблизить рослини до світла. Особливо це актуально на ранніх термінах, коли доступ світла для невеликих росточків загороджений віконною рамою. Така підставка також частково захищає від холодного підвіконня.

Діана ШЕПЕЛЬ.