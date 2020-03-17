Білити штамби дерев можна звичайним малярним пензликом. Що товстіший стовбур –- то товстішим має бути пензлик. Для обробки дорослих дерев з широким стовбуром можна скористатись макловицею, адже вона ширша за звичайні пензлики та має довгий ворс. Деякі садівники з метою економії часу зв’язують разом по 3–4 пензлики. Пришвидшить роботу і малярний валик.

Можна користуватись також фарбопультом. Рідина таким чином потрапляє у всі шпарини кори, але водночас при цьому витрачається велика кількість побілки.

Кущі починають білити з внутрішніх гілок, щоб не забруднитись. Щоб бризки вапна не розлітались врізнобіч, на ручку пензлика можна одягнути верхню частину обрізаної ПЕТ-пляшки. Невисокі дерева та кущі зручно білити звичайною кухонною губкою.

Досвідчені садівники рекомендують білити дерева в саду двічі, а то і тричі на рік: основною побілкою вважають осінню, її проводять у жовтні–листопаді; весняна — повторна, оновлююча, її проводять наприкінці лютого — на початку березня; третя буде доречна в середині літа.

Найбільш ефективна осіння побілка, а виконана під час весняних садових робіт, як правило, вже «запізнилася».

Лідія ГЕРАЩЕНКО.