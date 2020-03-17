Ніжні та легкі кекси з ароматом лимона — ідеальні до чаю. Приготувати таку випічку зможе кожен, а інгредієнти цілком доступні. З даної кількості продуктів виходить 12–14 кексів. За бажанням можна додати 150 г заморожених ягід. Тісто замішується швидко, не треба час на розстоювання, тому краще одразу розігріти духовку до 180 градусів.

2 середні яйця

150 г цукру

60 г вершкового масла (будь-якої жирності)

60 г олії (без запаху)

130 г кефіру (будь-якої жирності)

250–300 г борошна

3–4 столові ложки лимонного соку

цедра 1 лимона

чайна ложка соди

чверть чайної ложки солі

ванілін на кінчику ножа

Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, щоб добре об’єдналися в тісті. Розтерти м’яке вершкове масло, цукор, ванілін та сіль на пухку масу. Влити олію, збити півхвилини. Вбити по одному яйця, перемішуючи після кожного. Додати в тісто цедру. Влити сік лимона. Влити кефір, перемішати. Всипати борошно, перемішати — вручну або міксером. Додати соду — її додатково гасити не потрібно, вона погаситься кислотою, що міститься в тісті. За бажанням додати ягоди — розморожувати їх не потрібно. Заповнити змащені олією форми на дві третини. Поставити в духовку на 25–27 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.