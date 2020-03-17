Кориця є хорошим антисептиком та стимулятором коренеутворення живців. Для успішного укорінення можна приготувати таку суміш: у половині літра води розвести 2 подрібнені таблетки аспірину та столову ложку порошку кориці. Настояти суміш 12 год., процідити і перелити в іншу ємкість. Замочити у розчині на 2 год. живці, а потім висадити у субстрат. Можна просто посипати порошком кориці попередньо змочені водою живці та висадити у ґрунт для укорінення. Або ж зрізаний живець спочатку вмочують нижнім кінчиком у мед, а потім — у порошок кориці.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.