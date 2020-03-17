Багато років тому нас, старшокласників, вивели на суботник білити дерева. Видали відра з побілкою, тільки забули розповісти, як гасити вапно і як із ним працювати. Роз’їдену шкіру на пучках пальців пам’ятаю й досі. Адже нас ніхто не попередив, що вапно небезпечне, і ми спокійно занурювали у нього руки.

Отже, негашене вапно потрібно погасити. При додаванні води відбувається бурхлива реакція, виділяється тепло, суміш може розбризкуватись. Тому гасити вапно потрібно, дотримуючись правил. Передусім захистити шкіру рук, слизові оболонки очей та ротової порожнини, дихальні шляхи. Для цього одягають гумові рукавички, захисні окуляри та вбрання з довгими рукавами. Дихальні шляхи бажано захистити респіратором або марлевою пов’язкою. Не можна працювати в приміщенні з зачиненими вікнами, дверима. Краще надворі, у безвітряну погоду. Щоб не обпектися парою, над ємкістю з вапном краще не нахилятись, адже при взаємодії води з вапном температура може досягати 150 градусів. Гасять вапно для побілки дерев за кілька годин до початку робіт. Зазвичай на 1 кг вапняного порошку беруть 2–3 л води. Перемішують палицею. За бажання у суміш додають мідний купорос, столярний клей, молоко чи інші добавки.

Лідія ЩУПАК.