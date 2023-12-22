Просту, а головне — натуральну різдвяно-новорічну прикрасу можна отримати з висушених апельсинових кружалець (чи інших цитрусових). Ці фрукти самі по собі навіюють думку про зимові свята. Особливо ж нині.

А ще вони наповнять повітря приємним ароматом. Із такого декору можна зробити гірлянди, прикрасити ялинку, вінок, композицію з хвойних, святковий стіл, люстру. А ще сухі кружальця мають красивий вигляд просто у прозорих баночках, із них створюють оригінальні панно. Вони добре поєднуються з паличками кориці, зірочками анісу, шишками, сушеним фізалісом. Сухими кружальцями прикрашають святкові торти та інші десерти.

ГОТУЄМО ПОМАРАНЧІ

Рекомендую обирати плоди з тонкою шкірочкою. Так вони швидше висохнуть і матимуть акуратніший вигляд. Кружальця нарізають завтовшки не більше 0,5 см, але і не надто тонко. Перед роботою важливо видалити кісточки. Аби прибрати вологу та прискорити випаровування, скибочки ненадовго викладають на паперовий рушник. Зустрічається чимало порад, як висушити кружальця цитрусових, однак не всі вони ефективні.

ВИСУШУЄМО ЗА ПРАВИЛАМИ

Найефективніше зробити це в електросушарці. І хоча на висушування може піти до 10 год., цей прилад досить економно споживає електроенергію. Можливо, у вас є аерогриль. На ньому теж можна висушити скибочки. Тривалість висушування залежить від конкретної моделі.

Втім, найчастіше в домашніх умовах для цього використовують духовку. Кружальця розкладають на пергаментному папері чи фользі на певній відстані одне від одного та висушують на решітці при температурі 100—120 градусів. Дверцята мають бути злегка прочинені. Добре, якщо у плиті є режим конвекції. Тоді дверцята можна не прочиняти.

Потрібно налаштуватись, що цей процес досить тривалий, адже скибочки мають повністю висохнути. Щонайменше він триває 6—8 год. Час від часу кружальця перевертають.

Іноді зустрічається порада висушувати апельсини на батареї опалення. Однак насправді потужності батареї для цього недостатні, навіть якщо вона гаряча. Тому такий спосіб абсолютно неефективний. Не рекомендується також використовувати для цього мікрохвильову піч.

Залишається зробити у висушених заготовках отвори та протягнути крізь них стрічку для підвішування.

Катерина ОКУНЬ.