Ніжні курячі гомілки в сметанному соусі просто танутимуть у роті. До речі, підливу можна просто з чорним хлібцем їсти.
- 1 кг курячих гомілок
- 3 середні цибулини
- 250 г сметани
- 250 мл води
- 0,5 чайної ложки солі
- 3 зубчики часнику
- зелень за смаком
- чорний мелений перець
- олія та вершкове масло
Маринад:
- 1 чайна ложка солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 0,5 чайної ложки паприки
- 3 столові ложки олії
Ножем зробити довільні надрізи на гомілках, щоб м’ясо добре просочилося спеціями. Викласти в миску, посолити, додати чорний перець і паприку, олію. Перемішати, залишити маринуватися на 30 хв.
У глибокій сковорідці розтопити олію та масло. Обсмажити на середньому вогні курку. Цибулю нарізати чвертькільцями. Викласти курку на тарілку, в цьому ж маслі обсмажити цибулю до рум’яності. Влити сметану, воду, посолити, поперчити. Тушкувати 2 хв. Повернути курку у сковорідку, готувати 45 хв. під кришкою на повільному вогні. За 5 хв. до готовності додати часник і зелень.
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