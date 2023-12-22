Ніжні курячі гомілки в сметанному соусі просто танутимуть у роті. До речі, підливу можна просто з чорним хлібцем їсти.

1 кг курячих гомілок

3 середні цибулини

250 г сметани

250 мл води

0,5 чайної ложки солі

3 зубчики часнику

зелень за смаком

чорний мелений перець

олія та вершкове масло

Маринад:

1 чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки паприки

3 столові ложки олії

Ножем зробити довільні надрізи на гомілках, щоб м’ясо добре просочилося спеціями. Викласти в миску, посолити, додати чорний перець і паприку, олію. Перемішати, залишити маринуватися на 30 хв.

У глибокій сковорідці розтопити олію та масло. Обсмажити на середньому вогні курку. Цибулю нарізати чвертькільцями. Викласти курку на тарілку, в цьому ж маслі обсмажити цибулю до рум’яності. Влити сметану, воду, посолити, поперчити. Тушкувати 2 хв. Повернути курку у сковорідку, готувати 45 хв. під кришкою на повільному вогні. За 5 хв. до готовності додати часник і зелень.