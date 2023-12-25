Уряд удосконалив реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни, інформують у Мінреінтеграції.

Змінами передбачено запровадити процедуру приймання ДП «Документ» за кордоном документів і анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.

Із цією метою закордонним відокремленим підрозділам ДП «Документ» будуть надані можливості проводити процедуру встановлення особи в режимі відеоконференцзв’язку за участю заявника та членів його сім’ї, близької особи.