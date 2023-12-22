Нещодавно пішла до лікаря з проханням скерувати мене до кардіолога, бо непокоїло серце. Вислухавши, старенька терапевт із багаторічним досвідом сказала: «Направлення, звісно, дам, але раджу для підтримки серця регулярно їсти курагу та картоплю в кожушку».

З курагою дещо складніше, бо недешева вона, та й продається не скрізь. А от картоплю ми тепер завжди запікаємо в духовці у шкірочці. Ця дуже корисна страва, на щастя, доступна навіть тим, хто не має особливих статків. Найбільше корисних речовин міститься саме у шкірочці та біля неї. Тож чистячи картоплю, позбавляємо себе найціннішого.

У бульбах криється цілий набір вітамінів і мінералів: С, B1, B2, B6, PP, К, калій, залізо, кальцій, фосфор, марганець, магній, цинк і багато інших елементів. А для «сердечників» картопля особливо цінна високим вмістом калію: в 100 г його міститься близько 500 мг. А це близько шостої частини добової норми цього елемента. Крім того, у шкірочці є багато клітковини, а також необхідного для здоров’я мозку та нервової системи холіну. На добу рекомендується з’їдати в середньому 200 г запеченої картоплі.

Оксана ПІДГАЙНА.