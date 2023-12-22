Постанова правління ПФУ від 20 листопада 2023 року №49-2 «Про затвердження Порядку встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку» набула чинності 8 грудня 2023 року. Відтак українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку, інформують у ПФУ.

Цим порядком передбачено, що заяву на проходження фізичної ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом заповнення відповідного електронного бланка або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри. Ідентифікація особи одержувача в режимі відеоконференцзв’язку буде проведена в час та спосіб, узгоджені з одержувачем виплат.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення). І проведена вона може бути через одну з програмних платформ, яку обере заявник: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom.