Найбільший благодійний медіапроєкт країни продовжить здійснювати мрії тяжкохворих дітей в іншому форматі

У зв’язку з пандемією коронавирусної інфекції COVID-19 і оголошенням карантину в Києві і по всій території України благодійний проєкт 1+1 медіа Здійсни мрію, який втілює мрії тяжкохворих дітей, обмежить подорожі, відвідування лікарень і масові заходи, а також тимчасово змінить формат роботи.

Тепер команда проєкту буде максимально підтримувати мрійників онлайн. А чарівники, які хочуть допомогти втілити мрію маленьких пацієнтів лікарень і подарувати їм позитивні емоції, будуть контактувати з дітьми по відеозв’язку, по ТБ, передавати мрійникам відеозвернення, огляди, креативні відео або фото.

«У будь-якій ситуації ми продовжуємо дарувати нашим підопічним позитивні емоції. Але ні в якому разі не будемо наражати їх на небезпеку. Тому в цей період вирішили з командою: будемо здійснювати мрії віртуально! Зараз є багато нових технологій, і у Здійсни мрію багато друзів, тому ми зробимо цей процес не менш цікавим. І подаруємо надію на краще, тому що знаємо – мрії завжди здійснюються», – коментує куратор проєкту, ведуча ТСН на 1+1 Лідія Таран.

15-річна підопічна проєкту Марія-Анжела Мовчко, яка бореться з онко, вже здобула перше відеозвернення з Шотландії, адже дівчинка дуже мріяла побувати в країні замків і поні у светрах. «У роботі чарівників немає вихідних або карантинів. Ми продовжуємо об’єднувати небайдужих людей навколо мрійників, але тепер онлайн. А почали ми цей формат з відеопривітання від Валерії Робінз для нашої юної мрійниці Марійки Мовчко. У самому відео дівчина показала Марії неймовірно красиві пейзажі – то, що малювала наша дівчинка, і пообіцяла зробити екскурсію для Марійки вже там на місці, як тільки з’явиться така можливість прилетіти», – поділилася волонтер проєкту Здійсни мрію, ведуча Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс.

Психолог проєкту Марія Абрамчук вважає, що час карантину – це прекрасна можливість об’єднатися і проявити турботу один про одного. «На батьків покладена важлива місія бути в контакті зі своєю точкою опори, щоб надати підтримку дитині. З креативного – можна скласти захоплюючий план безпеки для сім’ї, перетворити на гру процес миття рук і зміни вуличного одягу на домашній. А ще малювати разом історії про те, як вчені долають вірус! І звичайно – малювати мрії і вірити в них, вірити в краще. Психологічна підтримка і терапія позитивними емоціями особливо важливі», – ділиться порадами психолог Марія Абрамчук.

Нагадаємо, що Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про введення обмежувальних заходів, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Так, всі освітні установи столиці будуть закриті попередньо до 3 квітня, а діти будуть навчатися дистанційно. ВООЗ оголосив пандемію. Дотримуйтесь рекомендацій МОЗ.