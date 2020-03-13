Апетитна гірка м’яких і ситних коржиків на кефірі без випікання в духовці. Пишне тісто замішують без дріжджів, тому приготування не забере багато часу. Кисломолочний сир чудово поєднується зі свіжою зеленню і за смаком нагадує розплавлений твердий сир!

ТІСТО:

300–340 г пшеничного борошна

250 мл кефіру (будь-якої жирності)

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки соди

НАЧИНКА:

300 г сиру

невеликий пучечок зеленої цибулі

невеликий пучечок кропу

0,5 чайної ложки солі

30–40 г вершкового масла (для змащування)

У глибоку миску влити кефір кімнатної температури. Всипати соду і сіль. Перемішати — суміш добре спіниться. Поступово всипати просіяне борошно і замісити м’яке тісто, яке трохи липне до рук. За консистенцією виходить, як на вареники. Готове тісто загорнути в пакет і залишити на 15 хв. відпочити. Для начинки сир ретельно розтерти товкачем, посолити. Додати дрібно посічену зелень, перемішати. Для зручності одразу розділити начинку на 6 однакових частин. Тісто ще раз вимісити на присипаному борошном столі. Також розділити його на 6 рівних частин. Кожну скачати в кульку. Одну частину тіста злегка присипати борошном, розкачати невеликий млинець. У центр млинця викласти одну частину начинки. Зібрати краї в мішечок, щільно защипнути. Трохи притиснути. Розкачати в коржик завтовшки 5–7 мм. Сковороду добре розігріти. Викласти коржик. Смажити на середньому вогні по 3 хв. з кожного боку. Готовий коржик перекласти на тарілку і щедро змастити вершковим маслом. Аналогічно приготувати інші коржики.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.