Якщо встановились сприятливі погодні умови і термометри показують тривалі плюсові температури, можна висіяти холодовитривалі культури.

Це, передусім, цибуля та морква. Баритись з висіванням цибулі взагалі не рекомендується, бо верхній шар ґрунту у весняний період швидко пересихає, польова схожість насіння знижується, сходи з?являються нерівномірно, затримується дозрівання рослин, а відтак і знижується врожай. Цибулю на ріпку висівають широкорядним або широкосмуговим способом. На широкорядних посівах висівають під маркер або дошку прямолінійними рядками з шириною міжрядь 30–45 см, на широкосмугових — з шириною міжрядь по центру 45–60 см і смуги — 12–18 см відповідно. Глибина загортання — 1–2 см. Разом з цибулею можна сіяти і редиску, яка сходить значно раніше і позначає рядки.

Моркву висівають для літнього споживання. Для цієї культури дуже важливо, щоб у ґрунті було достатньо вологи. Проростає вона при температурі 3–4 градуси. Якщо висіяти у недостатньо вологий ґрунт, може й не прорости. Глибина загортання — 1–2 см. За більшої глибини у насіння може не вистачити поживних речовин для проростання.

Для пастернаку березень взагалі є найсприятливішим місяцем. Його висівають, щойно можна обробляти ґрунт. Спосіб сівби широкорядний (30–45 см). Глибина загортання — 1,5–2 см. Після сівби ґрунт ущільнюють. Догляд за пастернаком такий самий, як і за морквою.

Для літнього використання по мезло-талій землі висівають і петрушку. Вона проростає вже при 2 градусах. При запізненні з сівбою знижується польова схожість, через що сходи бувають строкатими і зрідженими. Насіння петрушки дуже дрібне, тому поверхню ґрунту до сівби важливо старанно розпушити і достатньо зволожити. Глибина загортання — 1–2 см. Ділянку до і після висівання ущільнюють котком або дошкою.

Щоб одержати ранній врожай, можна висіяти також кріп, який проростає при 3 градусах. Аби регулярно отримувати врожай, його висівають через кожні 15–20 днів. Глибина загортання — 0,5–1,5 см. Після сівби ґрунт дещо ущільнюють.

Насіння шпинату також висівають кілька разів за сезон, перший — щойно можна вийти на город. Спосіб сівби широкосмуговий (ширина міжрядь 40–45 см, смуги 5–8 см) або стрічковий (40+20; 40+20+20+20+20 см). Товарна продукція надійде вже наприкінці травня — на початку червня.

Протягом року вирощують і редиску. З усіх столових коренеплодів це найбільш скоростигла культура. Для одержання ранньої продукції вибирають легкі супіщані ґрунти, які рано звільняються від снігу. Щойно ділянка трохи підсохне, її треба вкрити шматком плівки, під якою ґрунт буде швидко відтавати і прогріватися. Вперше висівають — щойно можна вийти на город, після сівби ділянку укривають плівкою на 4–5 діб. Довше тримати під плівкою не слід. Надалі висівають через 7–8 днів після попередніх посівів, та не пізніше 1–5 травня. Можна висівати вузькорядним (відстань між рядками 7–10 см), широкосмуговим або розкидним способом. Одразу після появи перші сходи потрібно обробити проти хрестоцвітої блішки, ворога всіх хрестоцвітих.

Якщо висіяти зараз щавель, товарна продукція теж надійде вже наприкінці травня — на початку червня. Низька температура для сходів потрібна також всім видам салату, який проростає при 2 градусах.

По мерзло-талій землі можна висаджувати також ранні сорти гороху, особливо на піщаних ґрунтах, де запаси вологи навесні обмежені. Висівають з шириною міжрядь 15–20 см, в рядку — 5–10 см. Глибина — 4–7 см. Після сівби ґрунт ущільнюють.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.