Після тривалої зими шкіра обличчя потребує особливого догляду. Умивання талою водою і весняними травами допоможуть позбутися відчуття стягнення, подразнень та інших реакцій шкіри. Такі процедури підходять для усіх її типів.

Щоб приготувати відвар, треба залити склянкою окропу столову ложку подрібненої зелені кропиви, ромашки, м’яти і дати настоятися протягом півгодини. Очищати обличчя рекомендується двічі на день — вранці та ввечері.

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