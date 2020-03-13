ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ
Геморой — делікатна проблема, з якою люди часто соромляться йти до лікаря. Тим часом, це захворювання дуже поширене — за даними статистики, його початкові симптоми періодично відчуває кожна друга людина, а у 20 відсотків з них недуга переходить у хронічну форму. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає хвороба і як її лікує офіційна та народна медицина.
— Якщо пояснювати спрощено, то геморой — це варикозне розширення вен у ділянці заднього проходу. Коли ці вени набухають і випинаються, навколо прямої кишки утворюються гемороїдальні вузли, — розповідає хірург Ігор ПЛАКСЄЄВ. — Залежно від розташування варикозних вен, геморой поділяють на внутрішній, зовнішній та комбінований. Форма захворювання може бути хронічною і гострою.
Від проявів геморою страждають як чоловіки, так і жінки, причому хвороба може виникнути у будь-якому віці.
Розвитку захворювання сприяють спадкова схильність, зайва вага та малорухливий спосіб життя (у групі ризику всі, кому доводиться багато сидіти — це призводить до застійних явищ і розширення судин у ділянці заднього проходу). У той же час шкідливі й фізичні перевантаження, підняття важкого і тривала стояча робота.
Ще один фактор ризику — хронічні запори (при них зростає тиск на вени у нижньому відділі кишечника) і діарея (призводить до подразнення і запалення слизової оболонки прямої кишки). Винне у виникненні гемороїдальних вузлів і неправильне харчування. Зокрема, брак у раціоні клітковини, зловживання гострою їжею й алкоголем. З віком до факторів ризику приєднується ослаблення м’язів анального каналу.
У більшості випадків геморой розвивається поступово. Спочатку виникає відчуття дискомфорту, важкості та свербіння у ділянці заднього проходу. Нерідко відзначаються болі (при дефекації, ходінні або в положенні сидячи), закрепи. Але два основні симптоми: це кровотеча при дефекації та випадання гемороїдальних вузлів із прямої кишки. Це привід для термінового візиту до проктолога або хірурга. Що раніше звернетеся до фахівця, то швидше отримаєте лікування й зможете уникнути розвитку важких ускладнень — тромбозу, анемії, некрозу, утиску гемороїдальних вузлів.
ЛІКУВАННЯ
Щоб призначити терапію, лікар повинен оглянути пацієнта й провести пальцеве дослідження. Іноді потрібна ректороманоскопія (дослідження кишечника через анальний отвір за допомогою спеціального приладу) або трансректальне УЗІ. Методи лікування можуть бути консервативними або оперативними — залежно від клінічної картини захворювання і частоти загострень. Зокрема, застосовуються місцеві препарати у вигляді мазей («Реліф Адванс», «Проктоседіл»), кремів («Проктоніс», «Реліф Про») і свічок («Прокто-Глівенол», «Анестезол», «Проктозан», «Обліпихова олія»), а також методики склеротерапії (ціна процедури у приватних клініках — від 2 тис. грн), лазерної коагуляції (від 5 тис. грн), хірургічне видалення гемороїдальних вузлів (від 3 тис. грн). Як додаткові засоби можливі фітотерапія і масаж.
Загалом геморой — це системне захворювання, тому й лікування має бути комплексним. Щоб запобігти загостренням, пацієнтам потрібно дотримуватися дієти, відмовитися від спиртного й вести активний спосіб життя, інакше хвороба повернеться.
НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГЕМОРОЮ
- При геморої ефективний відвар крушини, що має протизапальні та знеболюючі властивості. Візьміть ст. ложку (без гірки) крушини, додайте 200 мл води і прокип’ятіть протягом 20 хвилин. Приймайте відвар по столовій ложці двічі на день перед їжею.
- Подрібніть кілька сухих плодів шипшини в кавомолці, ст. ложку суміші залийте 0,5 л окропу, додайте 2 чайні ложки меду, закрийте кришкою і дайте настоятися 10 годин. Потім процідіть і випийте настій протягом дня, за три прийоми після їжі. Шипшина зміцнює стінки судин, тому такий напій можна приймати для профілактики геморою.
- Регулярно змащуйте запалення в ділянці заднього проходу олією абрикосових кісточок (продається в аптеці). Вона має протизапальний ефект і відновлює захисні властивості шкіри.
- Натріть на дрібній тертушці сирий буряк, вичавте сік і пийте його по чверті склянки 2–4 рази на день до їжі. Буряковий сік попереджає запори й зупиняє гемороїдальні кровотечі.
- І для профілактики, і при проявах геморою регулярно (в ідеалі — після кожного випорожнення кишечнику) ополіскуйте запалену зону прохолодною водою.
Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.
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