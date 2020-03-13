ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ

Геморой — делікатна проблема, з якою люди часто соромляться йти до лікаря. Тим часом, це захворювання дуже поширене — за даними статистики, його початкові симптоми періодично відчуває кожна друга людина, а у 20 відсотків з них недуга переходить у хронічну форму. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає хвороба і як її лікує офіційна та народна медицина.

— Якщо пояснювати спрощено, то геморой — це варикозне розширення вен у ділянці заднього проходу. Коли ці вени набухають і випинаються, навколо прямої кишки утворюються гемороїдальні вузли, — розповідає хірург Ігор ПЛАКСЄЄВ. — Залежно від розташування варикозних вен, геморой поділяють на внутрішній, зовнішній та комбінований. Форма захворювання може бути хронічною і гострою.

Від проявів геморою страждають як чоловіки, так і жінки, причому хвороба може виникнути у будь-якому віці.

Розвитку захворювання сприяють спадкова схильність, зайва вага та малорухливий спосіб життя (у групі ризику всі, кому доводиться багато сидіти — це призводить до застійних явищ і розширення судин у ділянці заднього проходу). У той же час шкідливі й фізичні перевантаження, підняття важкого і тривала стояча робота.

Ще один фактор ризику — хронічні запори (при них зростає тиск на вени у нижньому відділі кишечника) і діарея (призводить до подразнення і запалення слизової оболонки прямої кишки). Винне у виникненні гемороїдальних вузлів і неправильне харчування. Зокрема, брак у раціоні клітковини, зловживання гострою їжею й алкоголем. З віком до факторів ризику приєднується ослаблення м’язів анального каналу.

У більшості випадків геморой розвивається поступово. Спочатку виникає відчуття дискомфорту, важкості та свербіння у ділянці заднього проходу. Нерідко відзначаються болі (при дефекації, ходінні або в положенні сидячи), закрепи. Але два основні симптоми: це кровотеча при дефекації та випадання гемороїдальних вузлів із прямої кишки. Це привід для термінового візиту до проктолога або хірурга. Що раніше звернетеся до фахівця, то швидше отримаєте лікування й зможете уникнути розвитку важких ускладнень — тромбозу, анемії, некрозу, утиску гемороїдальних вузлів.

ЛІКУВАННЯ

Щоб призначити терапію, лікар повинен оглянути пацієнта й провести пальцеве дослідження. Іноді потрібна ректороманоскопія (дослідження кишечника через анальний отвір за допомогою спеціального приладу) або трансректальне УЗІ. Методи лікування можуть бути консервативними або оперативними — залежно від клінічної картини захворювання і частоти загострень. Зокрема, застосовуються місцеві препарати у вигляді мазей («Реліф Адванс», «Проктоседіл»), кремів («Проктоніс», «Реліф Про») і свічок («Прокто-Глівенол», «Анестезол», «Проктозан», «Обліпихова олія»), а також методики склеротерапії (ціна процедури у приватних клініках — від 2 тис. грн), лазерної коагуляції (від 5 тис. грн), хірургічне видалення гемороїдальних вузлів (від 3 тис. грн). Як додаткові засоби можливі фітотерапія і масаж.

Загалом геморой — це системне захворювання, тому й лікування має бути комплексним. Щоб запобігти загостренням, пацієнтам потрібно дотримуватися дієти, відмовитися від спиртного й вести активний спосіб життя, інакше хвороба повернеться.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГЕМОРОЮ

При геморої ефективний відвар крушини, що має протизапальні та знеболюючі властивості. Візьміть ст. ложку (без гірки) крушини, додайте 200 мл води і прокип’ятіть протягом 20 хвилин. Приймайте відвар по столовій ложці двічі на день перед їжею.

Подрібніть кілька сухих плодів шипшини в кавомолці, ст. ложку суміші залийте 0,5 л окропу, додайте 2 чайні ложки меду, закрийте кришкою і дайте настоятися 10 годин. Потім процідіть і випийте настій протягом дня, за три прийоми після їжі. Шипшина зміцнює стінки судин, тому такий напій можна приймати для профілактики геморою.

Регулярно змащуйте запалення в ділянці заднього проходу олією абрикосових кісточок (продається в аптеці). Вона має протизапальний ефект і відновлює захисні властивості шкіри.

Натріть на дрібній тертушці сирий буряк, вичавте сік і пийте його по чверті склянки 2–4 рази на день до їжі. Буряковий сік попереджає запори й зупиняє гемороїдальні кровотечі.

І для профілактики, і при проявах геморою регулярно (в ідеалі — після кожного випорожнення кишечнику) ополіскуйте запалену зону прохолодною водою.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.