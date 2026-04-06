На поширені запитання щодо виплати 1 млн грн для військових, котрі долучилися до війська у віці до 25 років, відповідають у Правозахисному центрі для військових «Принцип».

Як дізнатися, чи командир додав військовослужбовця до списків на виплату? Чи це — тільки на його словах?

Загалом, дійсно, треба спілкуватися з командиром і запитувати це в нього. Однак також можна написати рапорт, вказавши прохання надати інформацію, чи додали людину до списку на виплату, коли саме, та чи сформували пакет документів для затвердження вищим командуванням.

Якщо й на це не реагують або не надають інформації, то адвокати роблять офіційні запити, щоб отримати цю інформацію.

Чи можуть отримати виплату звільнені зі служби?

Якщо звільнилися після 13.02.2025 року (дата набрання чинності постанови №153), то так. Щодо військових, котрі звільнилися раніше, — у законі виплати для них прямо не передбачено. Однак дедалі частіше зустрічається позитивна судова практика щодо цього. Тому можна працювати в такому випадку з адвокатом і пробувати добиватися виплати.

Якщо військовий звільнений за сімейними обставинами, але відповідає всім умовам для виплати?

Як зазначають у «Принципі», невідома позитивна судова практика, за якою звільненим за сімейними обставинами до 13.02.2025 року здійснювалася б ця виплата. Позитивна судова практика є саме щодо тих військових, які звільнені зі служби за станом здоров’я.

Роз’ясніть, шість і більше місяців треба брати участь у бойових діях, чи можна й менше?

Мінімум шість місяців участі в бойових діях — за загальним правилом.

Якщо менше — теж можливо, але тоді гроші виплачуватимуть пропорційно дням такої участі (з розрахунку 1/6 від 1 млн грн за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях).

Якщо участі в бойових діях менше, ніж шість місяців, однак військовий отримав поранення (травму, контузію, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, або він був звільнений з полону, — також має отримати повністю 1 млн грн.

Детальнішу інформацію можна знайти у Правовому навігаторі центру, де розписані актуальні підстави для отримання виплати та винятки: navigator.pryncyp.org