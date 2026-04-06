Громадські об’єднання та благодійні організації, які надають тимчасовий прихисток для внутрішньо переміщених осіб, тепер отримали можливість орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах, інформує Мінсоцполітики. Планується орендувати майно у сферах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту. Відповідне рішення підтримав Кабмін.

Відтепер громадські об’єднання та благодійні організації можуть орендувати приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати.

Також встановлено, що на період воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування державні й комунальні установи та заклади у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, соціального захисту можуть орендувати державне і комунальне майно для забезпечення тимчасового проживання ВПО без проведення аукціону. Місячна орендна плата становитиме 1 грн за об’єкт оренди.

Господарські товариства із державною часткою понад 50 відсотків можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 грн на рік.