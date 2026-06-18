Незабаром громадяни, представники держави та бізнесу фіксуватимуть злочини росії ще за 14 новими категоріями — від втрати доступу до медичної допомоги та освіти до пошкодження або знищення об’єктів культурної цінності, інформує Мінцифри. За ними можна буде подати заяву про завдану шкоду від російської агресії до міжнародного Реєстру збитків через «Дію».

Як працюватиме оновлення

Для громадян: з’явиться можливість фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти, інші економічні втрати й випадки порушення прав людини, гуманітарного права або законів і звичаїв війни.

Для бізнесу: компанії та підприємці зможуть подавати заяви про витрати на релокацію та евакуацію. Також бізнес реєструватиме пошкодження об’єктів культурної цінності, гуманітарні та інші економічні витрати.

Для держави: органи влади фіксуватимуть екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів та витрати на розмінування територій. Додатково держава зможе подавати заяви щодо пошкодження культурної спадщини та державних гуманітарних витрат на підтримку населення.