«У мене завжди було густе блискуче волосся. А тепер — воно сиплеться…» Ця фраза звучить знову й знову від жінок різного віку, з різним життям, але з однаковим запитанням у голосі. І майже ніхто не починає з аналізів. Спочатку — новий шампунь, капсули, маски… Бо нас так навчали: шукати красу зовні. Хоч вона давно живе всередині.

Але волосся — це не прикраса. Це — жива тканина. Це — індикатор. Воно — перше, що реагує, коли організму бракує сил.

Волосся не втрачається просто так. Його випадіння — це не косметична проблема. Це мова тіла. І вона дуже точна.

Якщо ваше волосся стало тонким, ламким, жирним або випадає пасмами — це не про догляд. Це про нестачу заліза. Про тиреоїдну дисфункцію. Про стрес. Про порушений обмін.

Що ж насправді потрібно перевірити

Ми підготували базовий check-up, який допомагає знайти причину, коли волосся втрачає блиск і силу. І це не beauty-тест — це медичний підхід, заснований на реальній практиці.

Якщо хочете знати справжню причину випадіння волосся — не вгадуйте. Перевірте. Здайте аналізи.

* Загальний аналіз крові (ЗАК)

Допомагає виявити анемію, запальні процеси, низький гемоглобін. Якщо організму не вистачає кисню, волосся припиняє ріст першим.

* Феритин

Показує запаси заліза. Навіть при нормальному гемоглобіні рівень феритину нижче 50 нг/мл може спричинити випадіння. Для відновлення оптимальний рівень — 70–100 нг/мл.

* ТТГ, Т4 вільний

Гормони щитоподібної залози регулюють цикл росту волосся. Навіть ТТГ у межах «високої норми» (3.5–4.0) може бути перешкодою для відновлення.

* Вітамін D

Керує відновленням і ростом клітин. При дефіциті вітаміну D волосся повільніше оновлюється, переходить у фазу випадіння. Оптимальний рівень — 50–70 нг/мл.

* Вітамін B 12

Необхідний для кровотворення та живлення шкіри голови. Рівень нижче 300 пг/мл може спричинити тьмяність, ламкість і чутливість.

* Глюкоза, інсулін, HOMA-IR

Інсулінорезистентність негативно впливає на фолікули, особливо в жінок. Часто супроводжується порідінням волосся у верхній частині голови, жирністю шкіри, акне.

* Ліпідограма

Порушення ліпідного обміну впливає на мікроциркуляцію та гормональний фон. Це може зменшити живлення волосяних фолікулів.

* Варто також перевірити:

— тестостерон (вільний);

— ДГЕА-S;

— 17-ОН-прогестерон;

— цинк;

— фолієву кислоту.

Ці показники допомагають зрозуміти, чи є гормональні або метаболічні причини порушення росту волосся.

Ми можемо витрачати тисячі на капсули для волосся, але без заліза, вітаміну D і гормонального балансу — вони нічого не змінять.

Волосся — це дзеркало вашого тіла. Не боріться з наслідками — шукайте причини, почавши з аналізів. Дайте собі шанс на відновлення.

Руслан ЛИСЯНСЬКИЙ, кардіолог-ендокринолог.