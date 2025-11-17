Ціни ростуть, життя наше дорожчає — у прямому й переносному значенні. Мусиш рахувати кожну копійку, аби сімейний бюджет витримав. Ніколи раніше не оформляли ми з чоловіком субсидію, а це вже вирішили скористатися такою державною підтримкою. Для початку, аби марно не витрачати час на подання документів, хотілося б знати, як розраховують обов’язковий відсоток платежу. Це ж від нього залежить, чи можна отримати субсидію?

Ніла Олексіївна. Хмельницька обл.

Саме так. Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги є більшою, ніж визначений для них обов’язковий відсоток платежу. Також береться до уваги майновий стан домогосподарства, роз’яснюють у Мінсоцполітики.

Обов’язковий відсоток платежу розраховують індивідуально для кожної сім’ї, за встановленою формулою, він залежить виключно від доходів родини:

— спочатку обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

— він ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

— дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня року, з якого призначають субсидію (розмір прожиткового мінімуму на 1 січня цього року складає 2920 грн);

— отриманий результат ділимо на 2, а потім множимо на 15 відсотків.

Важливо! Під час визначення обов’язкового відсотка платежу:

— якщо житлову субсидію призначають з початку неопалювального сезону (травень), враховують доходи домогосподарства за III–IV квартал попереднього календарного року;

— якщо житлову субсидію призначають з початку опалювального сезону (жовтень) — за I–II квартал поточного календарного року;

— якщо не з початку опалювального (або неопалювального) сезону, то за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії.

Якщо доходом людини є пенсія, то в разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи враховують у розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення з початку неопалювального сезону — у розмірі нарахованої пенсії за березень.

У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (або неопалювального) сезону враховують розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначають житлову субсидію.