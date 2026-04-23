В Україні працює єдина електронна адреса для звернень до Військового омбудсмана — skarha@milomb.gov.ua, інформує Мінветеранів.

Відповідно до законодавства, саме Військовий омбудсман спеціалізується на питаннях, що стосуються проходження військової служби.

Як подати звернення:

— підготуйте лист-звернення на його ім’я із чітким описом суті проблеми;

— за можливості додайте документи, що підтверджують викладені факти;

— обов’язково вкажіть актуальну електронну пошту та номер мобільного телефону для зворотного зв’язку;

— надішліть звернення разом із додатками на адресу skarha@milomb.gov.ua

Триває робота над створенням гарячої лінії Офісу Військового омбудсмана з коротким номером і можливістю подання звернень через месенджери та застосунок «Армія+».