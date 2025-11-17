Мінветеранів запускає спеціалізовану програму адаптації для захисників, котрі повністю або частково втратили зір внаслідок війни. Уже розпочато збір заявок на участь у цій програмі, що є безоплатною та реалізується відповідно до постанови КМУ №1060 від 22.08.2025, інформують у відомстві.

Що передбачає програма

Учасники отримують адаптаційні послуги з урахуванням їхніх потреб і можливостей — у зручному форматі:

— індивідуальному;

— сімейному (разом із тими, хто здійснює догляд);

— груповому (до 10 осіб).

Вибір форми надання послуг із адаптації залежить від виду послуги, мети, завдань, етапу та шляхів їх надання.

Також можливе забезпечення проживання та харчування для ветеранів і ветеранок на час проходження програми. Тривалість — 21 день.

Як подати заявку

Ознайомтеся з умовами участі за посиланням: https://docs.google.com/…/1N4IonPKZwsjJHBMizO3q…/edit… Заповніть заявку — особисто або за участі представника за посиланням: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe-0msiBqZ…/viewform… Оберіть надавача послуг адаптації з переліку, який формує Мінветеранів. Пройдіть співбесіду, отримайте індивідуальний план і розпочніть програму.

Перший партнер програми — Trinity Hub (м. Київ).

Це громадська організація з необхідним спеціалізованим обладнанням для навчання і пристосованими приміщеннями для осіб із порушенням зору та маломобільних груп населення. Саме тут формуватиметься перша група учасників.

Контрактування інших суб’єктів триває — географія надання послуг розширюватиметься.

Усі послуги в межах програми є повністю безоплатними для ветеранів і ветеранок, які відповідають визначеним критеріям. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету: Мінветеранів відшкодовує вартість послуг суб’єктам їх надання — у межах установлених граничних цін.

Деталі — за телефоном: 0(63) 230-21-72 (відділ медичної підтримки Мінветеранів).