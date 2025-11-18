Відчуття «грудки в горлі», дискомфорт і болючість у передній частині шиї, підвищена нервозність і дратівливість — це поширені симптоми запалення щитоподібної залози — тиреоїдиту. «Порадниця» з’ясувала, яким він буває, чому виникає та як лікується.

Жінки хворіють частіше

— Тиреоїдит — це медичний термін, що об’єднує запальні захворювання щитоподібної залози різної природи, — пояснює лікар-ендокринолог вищої категорії Вадим БУРЧАК. — Але при будь-якій з цих патологій пошкоджуються клітини щитоподібної залози, через що працездатність органа знижується. Прогресування хвороби спричиняє дисфункцію залози.

За характером перебігу розрізняють гострий, підгострий і хронічний тиреоїдит. При цьому патологія відрізняється різноманітністю причин запалення й варіабельністю симптомів. В окрему категорію можна винести хронічні запальні процеси в щитоподібній залозі, спровоковані аутоімунними механізмами.

Тиреоїдит зустрічається досить часто, він — друга за поширеністю ендокринна патологія після цукрового діабету. Жінки хворіють на запалення щитоподібної залози в кілька разів частіше за чоловіків.

У чому причина

За словами лікаря, існує багато різних причин запалення щитоподібної залози, основні з них такі:

— вірусні, грибкові та бактеріальні інфекції;

— травми передньої поверхні шиї;

— радіаційне опромінення, в тому числі медичне — ізотопами йоду;

— прийом деяких ліків — зокрема, аміодарону, препаратів барію та літію, йодовмісних ліків;

— спадкова схильність;

— збій в роботі імунної системи, коли організм сприймає клітини щитоподібної залози як патогени й атакує з метою знищення.

Також тиреоїдит нерідко стає наслідком або ускладненням різних захворювань — пневмонії, синуситу, тонзиліту, алергії, цукрового діабету, розсіяного склерозу, туберкульозу, ВІЛ.

Прояви

Прояви тиреоїдиту можуть сильно відрізнятися залежно від форми, виду та стадії захворювання. Але загальними характерними симптомами запального процесу в щитоподібній залозі вважають утруднення при ковтанні, дискомфорт і больові відчуття в ділянці шиї, що посилюються при поворотах голови, осиплість або охриплість голосу, підвищену слабкість і швидку стомлюваність.

Додатковими симптомами можуть бути набряк шиї, задишка, підвищення температури тіла, порушення серцевого ритму, безсоння, пітливість, збільшення лімфовузлів, закрепи, біль у суглобах, шум у вухах, зниження зору, тремор рук.

Крім того, будь-який тиреоїдит супроводжується порушенням продукції гормонів щитоподібної залози. На ранніх стадіях синтез гормонів зазвичай підвищений (гіпертиреоз), а при підгострих і хронічних процесах з часом настає стадія виснаження й розвивається гіпотиреоз (зниження функціональної активності залози).

Діагностика та лікування

— Тиреоїдити діагностують на основі анамнезу, скарг і огляду пацієнта, пальпації щитоподібної залози, різних аналізів крові та УЗД, яке дозволяє виявити характер утворень, — каже Вадим Бурчак. — У деяких випадках додатково потрібно зробити КТ і дослідження тканини щитоподібної залози, для чого проводять тонкоголкову біопсію.

Залежно від типу та стадії тиреоїдиту хвороба лікується як медикаментозно (в більшості випадків), так і хірургічним способом (гнійні форми, фіброз щитоподібної залози). Можуть бути призначені антибіотики, протигрибкові засоби, антигістаміни, нестероїдні протизапальні препарати, глюкокортикостероїди, імунодепресанти, замісна гормональна терапія. Якщо тиреоїдит став наслідком іншого захворювання, основні зусилля спрямовані на придушення його проявів.

У деяких випадках тиреоїдит взагалі не вимагає терапії, але при цьому пацієнту потрібно бути під постійним наглядом лікаря.

Профілактика

Специфічної профілактики тиреоїдиту не існує, тому важливо уникати факторів ризику й зміцнювати імунітет. Рекомендується правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок, бути фізично активним, уникати стресів, приймати вітаміни й не допускати появи вогнищ хронічної інфекції в організмі — карієсу, фурункульозу, тонзиліту, гаймориту. Також важливо регулярно проходити профілактичний огляд навіть при відсутності скарг, оскільки тиреоїдит може протікати майже безсимптомно.

Ірина КАДЧЕНКО.