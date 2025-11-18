Чому закладені на зберігання овочі у сховищі вкриваються пліснявою? Причому іноді майже одразу після того, як їх зібрали? Може, у сховищі щось не так?

Василь ПУХ. Дніпропетровська обл.

Пліснява на овочах — явище зовсім не бажане. А причин її появи може бути чимало. Лежкість коренеплодів багато в чому залежить від сорту, умов вирощування, правильно організованого збирання і, звісно ж, зберігання.

Умови

Оптимальна температура для зберігання овочів — 1–4 градуси. При такій температурі врожаї можуть лежати тривалий час без втрати поживних речовин і смакових якостей. Низька температура уповільнює всі біологічні процеси та зупиняє розвиток гнильних бактерій і грибків. Якщо ж температура підіймається вище 5 градусів, виникає загроза проростання овочів і появи плісняви.

Оптимальна відносна вологість повітря має становити 85–95 відсотків. Якщо вологість буде менше 80 відсотків, овочі почнуть в’янути та втрачати вагу. Якщо ж надто високою, може з’явитися конденсат, що спричинить плісняву.

Деякі овочі не обов’язково потребують низьких температур для зберігання. Так, цибуля та часник лежатимуть і в дещо теплішому та сухішому мікрокліматі: за температури 5–10 градусів та вологості 60–70 відсотків. Їх потрібно тримати окремо від коренеплодів. Також вони добре зберігаються у косах або підвішеними в капронових панчохах. Особливо важливо не зберігати поруч з овочами яблука: вони виділяють газ етилен, що прискорює проростання картоплі й погіршує лежкість коренеплодів. Крім того, городина має зберігатися у повній темряві.

Для зниження вологості поставте в погребі відра або ящики з матеріалами, які вбирають вологу. Це може бути негашене вапно, сіль або деревне вугілля. Періодично їх потрібно замінювати або просушувати. Якщо вологість занадто низька, овочі в’януть, розставте ємності з водою або розкладіть у сховищі мокрі мішки.

Як правильно

Навіть ідеальний мікроклімат не допоможе, якщо овочі невчасно зібрані або неправильно підготовлені. А також якщо були невірно обрані сорти: зокрема, замість пізніх на зберігання заклали ранньо- та середньостиглі. Також погано лежить городина, яку «перегодували» добривами, особливо азотними. Перед закладанням на зберігання овочі мають бути повністю сухими та неушкодженими.

Морква та буряк чудово зберігаються у ящиках із піском або тирсою — ці матеріали поглинають зайву вологу, відтак такі умови дозволяють вберегти городину від гниття, бактерій та інших негативних факторів. До речі, коренеплоди також добре зберігаються у цибулинні. Лушпиння не тільки вбирає зайву вологу, але і вбиває шкідливі мікроорганізми. Також для дезінфекції можна припудрити овочі крейдяним порошком. А от капуста добре зберігається у підвішеному вигляді або на полицях.

Зберігайте овочі не на підлозі, а на стелажах або піддонах на висоті 10–15 см, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря. Приблизно раз на тиждень перевіряйте температуру в погребі. Це дозволить своєчасно виявляти відхилення від температурного режиму і вживати необхідних заходів.

Забезпечуємо мікроклімат

Погріб повинен мати хорошу теплоізоляцію, щоб зовнішні коливання температури не впливали на внутрішню обстановку. Також у сховищі має бути хороша вентиляція. Це необхідно для виведення вуглекислого газу та тепла, які виділяються овочами під час дихання, а також для видалення надмірної вологості. При цьому протягів бути не повинно — лише легкий рух повітря. Тож перевірте стан витяжної та припливної труб. Припливна труба для надходження свіжого, прохолодного повітря має бути розташована знизу, ближче до підлоги. А витяжна, для видалення теплого, вологого повітря — згори, ближче до стелі. Це забезпечить постійний рух повітря. Зокрема, якщо у сховищі пліснявіють стіни — це ознака того, що існує проблема вентиляції та гідроізоляції.

Непідготовлене сховище

Щоб вирощене добре зберігалось тривалий час, важливо також правильно підготувати сховище. Перед закладанням урожаю погріб дезінфікують. Перед тим виносять залишки старого врожаю, провітрюють і просушують приміщення та знезаражують стіни.

Катерина ОКУНЬ.