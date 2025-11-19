Свої молоді плодові дерева напередодні зими захищаю від зайців березовим дьогтем. Він має різкий запах, який добре відлякує вуханів. Найкраще робити це в листопаді, перед стійким похолоданням, і при потребі — повторно в січні.

Чистий дьоготь може обпалити молоді дерева. Тож готую одну з таких сумішей:

* 1 частина березового дьогтю на 3–5 частин води;

* 1 частина дьогтю + 2 частини олії.

Перед тим очищаю стовбури від старої кори та моху. Наношу дьоготь пензлем на нижню частину стовбура, приблизно до 1 м у висоту.

Обмазувати дуже товстим шаром не варто. Працювати потрібно в суху погоду.

Зазвичай одного нанесення вистачає на 1–1,5 місяця, але сильні дощі чи сніг можуть зменшити ефективність обробок. Якщо осінь або зима тепла й волога — через місяць повторюю обробку.

Підготувала Катерина ОКУНЬ.