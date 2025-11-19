Уряд схвалив використання ще 2,5 млрд грн на програму «єВідновлення». Кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів. Відтак ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії рф, зможуть придбати нове житло.

Гроші на фінансування сертифікатів виділять із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Кабмін ухвалив постанову, розроблену Міністерством розвитку громад та територій України, якою вдосконалено механізм дистанційного обстеження знищеного житла на територіях активних і можливих бойових дій.

Документ передбачає залучення Державного космічного агентства України до процесу отримання супутникових знімків, що можуть бути використані для підтвердження факту знищення житла. Також ухвалені зміни дозволяють залучати окремі підрозділи ЗСУ до збору таких даних на відповідних територіях.

Крім того, спрощено технічні вимоги до фото та відео, які можуть підтвердити факт знищення житла. Зокрема:

— скасовано вимогу щодо мінімум 3-х ракурсів під час фотофіксації зруйнованого об’єкта. Тепер достатньо загального ракурсу, який дозволяє оцінити ступінь пошкодження, а за потреби — додаткових знімків у кількості, достатній для підтвердження факту знищення;

— скасовано норму про обов’язкову зйомку строго зверху з відхиленням не більше 20 градусів;

— збільшено допустиму похибку геолокації з 4 до 10 м від обʼєкта, що враховує реальні умови зйомки на територіях бойових дій;

— у випадках, коли наявні фото-, відеоматеріали або супутникові знімки не повністю відповідають технічним вимогам, але в сукупності дають змогу встановити факт знищення майна, вони можуть бути використані для прийняття рішення про компенсацію.