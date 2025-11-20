Кабмін ухвалив низку постанов, що суттєво посилюють підтримку українців, які потребують працевлаштування, інформує Урядовий портал.

Ухвалені рішення

* Розширено можливості працевлаштування та соціальної адаптації ветеранів:

— підвищено граничний рівень оплати праці ветеранів, залучених до суспільно корисних робіт, — до двох мінімальних заробітних плат (16 тис. грн);

— роботодавцям, які працевлаштовують ветеранів війни під час воєнного стану щонайменше на один рік за направленням центру зайнятості, компенсуватимуть 100 відсотків витрат на оплату праці (але не більше ніж 1,5 мінімальної) упродовж 6 місяців;

— фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за його згодою), а також допомагатимуть із поданням документів на гранти, навчання, ваучери;

— забезпечення індивідуального супроводу за згодою ветеранів війни під час працевлаштування з дати працевлаштування для надання консультаційної підтримки чи вирішення можливих проблемних питань, пов’язаних із зайнятістю.

* Розширення можливостей залучення до суспільно корисних робіт.

Відтепер не лише на прифронтових територіях, а й по всій країні, до суспільно корисних робіт можуть залучатися люди пенсійного віку до досягнення ними 70 років (за їхньою згодою) для надання допомоги людям із інвалідністю, громадянам старшого віку та іншим особам, які не мають можливості самостійно пересуватися й потребують стороннього догляду.

* Створення та ведення Єдиного реєстру кваліфікацій.

Ця сучасна електронна платформа міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо. Доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим.

Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій і можливості професійного зростання.

Роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників.

* Експериментальний проєкт проактивної підтримки безробітних.

Відтепер Держслужба зайнятості зможе запропонувати допомогу у працевлаштуванні людині, котра втратила роботу і не працює понад 2 місяці. І для цього не треба буде звертатись до центру зайнятості особисто. Карʼєрні радники самі зв’яжуться з людиною та запропонують допомогу в підборі роботи чи нададуть інші послуги служби зайнятості.