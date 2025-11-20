Листопад — основний місяць для підготовки кролів до успішної зимівлі, оскільки це час переходу до зимового режиму.

Завдяки густому хутру тваринки здатні витримувати низькі температури, проте для зимівлі їм необхідно кілька ключових умов. Дорослі кролі можуть комфортно почуватися при температурі до -15 градусів і навіть нижче. Але найбільшу небезпеку становить не стільки мороз, скільки його поєднання з вогкістю, протягами та брудом. Ці фактори різко підвищують ризик застудних (нежить, пневмонія) та інфекційних захворювань. Тож у своїх будиночках кролики мають бути захищені від вітру та протягів, тому надійно заробіть усі щілини. Стінки кліток, розташованих на вулиці або в неопалюваному приміщенні, можна оббити додатковим утеплювачем (пінопласт, товста фанера тощо). Переконайтесь у герметичності даху, щоб уникнути потрапляння вологи під час дощів чи танення снігу.

Також необхідна суха і товста підстилка — велика кількість сухої соломи або сіна дозволяє тваринкам зігрітися. Регулярно міняйте підстилку, щоб залишалася сухою, оскільки вогкість узимку дуже небезпечна. Дуже важливо, крім того, забезпечити вуханям посилене калорійне харчування. Адже в холоди вони витрачають більше енергії на обігрів. Основу раціону становить якісне сіно, яке повинно бути в постійному доступі. Збільшіть дачу концентрованих кормів (зерно, комбікорм). Поживними та калорійними є овес, ячмінь, пшеничні висівки. Також у раціон включають соковиті корми (моркву, варену картоплю, буряк), але їхню кількість потрібно контролювати, щоб уникнути розладів травлення. Не забудьте і про вітамінні добавки. Збагатіть раціон пухнастиків гілковим кормом (гілки плодових дерев, осики, берези, хвойних). І звісно, у поїлках завжди повинна бути чиста незамерзла вода. Завжди підтримуйте чистоту в клітках!

Перевірте, щоб усі кролі були вакциновані від основних захворювань.

Катерина ОКУНЬ.