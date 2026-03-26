Великий піст — це період усвідомленості, внутрішнього очищення та формування корисних звичок, нагадують у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб. Це не дієта і не змагання в обмеженнях, а можливість відновити баланс між духовним і фізичним станом, підготуватися до світлого свята Великдня та подбати про своє здоров’я.

Користь для душі

* Усвідомленість і тиша.

Виділяйте щодня 10–15 хв. без ґаджетів і новин. Це допомагає знизити рівень стресу та покращити концентрацію.

* Інформаційна гігієна.

Обмеження негативного контенту позитивно впливає на емоційний стан і якість сну.

* Практика вдячності.

Записуйте щодня 3 речі, за які ви вдячні. Це сприяє формуванню позитивного мислення.

* Добрі справи та підтримка інших.

Волонтерство, допомога близьким чи просто добре слово мають потужний психологічний ефект.

* Духовні практики.

Молитва, медитація або читання духовної літератури допомагають зосередитися на цінностях і сенсах.

Користь для тіла

* Збалансоване рослинне харчування.

Включайте до раціону:

цільнозернові крупи — джерело клітковини та енергії;

овочі та фрукти — вітаміни й антиоксиданти;

горіхи та насіння — корисні жири.

* Слідкуйте за достатнім споживанням білка.

Це — квасоля, сочевиця, нут.

* Питний режим.

1,5–2 літри води на добу (за відсутності медичних протипоказань).

* Помірна фізична активність.

Прогулянки на свіжому повітрі, легка зарядка, йога підтримують тонус і покращують настрій.

* Поступовість.

Різка зміна раціону може спричинити слабкість або загострення хронічних захворювань.

Кому варто бути особливо обережними

Перед дотриманням суворих обмежень варто проконсультуватися з лікарем:

✔ людям із хронічними захворюваннями;

✔ вагітним і жінкам, котрі годують грудьми;

✔ дітям та підліткам;

✔ людям похилого віку;

✔ особам із дефіцитом маси тіла або анемією.

Пам’ятайте: справжній сенс посту — не в суворих заборонах, а в гармонії, турботі про ближніх і відповідальному ставленні до власного здоров’я.