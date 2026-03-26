Великий піст — це період усвідомленості, внутрішнього очищення та формування корисних звичок, нагадують у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб. Це не дієта і не змагання в обмеженнях, а можливість відновити баланс між духовним і фізичним станом, підготуватися до світлого свята Великдня та подбати про своє здоров’я.
Користь для душі
* Усвідомленість і тиша.
Виділяйте щодня 10–15 хв. без ґаджетів і новин. Це допомагає знизити рівень стресу та покращити концентрацію.
* Інформаційна гігієна.
Обмеження негативного контенту позитивно впливає на емоційний стан і якість сну.
* Практика вдячності.
Записуйте щодня 3 речі, за які ви вдячні. Це сприяє формуванню позитивного мислення.
* Добрі справи та підтримка інших.
Волонтерство, допомога близьким чи просто добре слово мають потужний психологічний ефект.
* Духовні практики.
Молитва, медитація або читання духовної літератури допомагають зосередитися на цінностях і сенсах.
Користь для тіла
* Збалансоване рослинне харчування.
Включайте до раціону:
- цільнозернові крупи — джерело клітковини та енергії;
- овочі та фрукти — вітаміни й антиоксиданти;
- горіхи та насіння — корисні жири.
* Слідкуйте за достатнім споживанням білка.
Це — квасоля, сочевиця, нут.
* Питний режим.
1,5–2 літри води на добу (за відсутності медичних протипоказань).
* Помірна фізична активність.
Прогулянки на свіжому повітрі, легка зарядка, йога підтримують тонус і покращують настрій.
* Поступовість.
Різка зміна раціону може спричинити слабкість або загострення хронічних захворювань.
Кому варто бути особливо обережними
Перед дотриманням суворих обмежень варто проконсультуватися з лікарем:
✔ людям із хронічними захворюваннями;
✔ вагітним і жінкам, котрі годують грудьми;
✔ дітям та підліткам;
✔ людям похилого віку;
✔ особам із дефіцитом маси тіла або анемією.
Пам’ятайте: справжній сенс посту — не в суворих заборонах, а в гармонії, турботі про ближніх і відповідальному ставленні до власного здоров’я.
