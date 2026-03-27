Виростити міцну розсаду допоможуть підручні аптечні засоби. Так, коли мало світла, розсада стрімко росте вгору, намагаючись дотягнутися до сонця, стає тонкою та блідою. У такій ситуації допоможе 5-відсотковий спиртовий розчин йоду. Це не лише антисептик, а й потужний стимулятор імунітету. Додайте краплю йоду на 1 л води і полийте розсаду під корінь лише один раз, коли з’явиться 2-й справжній листок. Це допоможе розсаді стати кремезнішою.

Аспірин працює як рослинний гормон, що активує захисні функції. Він допомагає розсаді краще переносити несприятливі умови і зміцнює її.

Пів таблетки розітріть на порошок і розчиніть у 1 л води. Обприскуйте раз на 2 тижні. Забагато аспірину може призвести до появи коричневих плям на листі або зупинки росту! Розчин такої ж концентрації можна використовувати для замочування насіння перед посівом на 12–24 год.

Перекис водню — також чудовий спосіб зміцнити рослини. Столову ложку перекису додайте до 1 л води та полийте або обприскайте сіянці. Оптимальний варіант — один раз на 10–14 днів.

Важливо! Щоб розсада не витягувалась за умов недостатнього освітлення, розмістіть її у приміщенні з температурою 16–18 градусів. Раз на день протягом 1–2 хв. легенько проводьте рукою по верхівках. Це подразнює ворсинки, і рослина виділяє етилен — газ, який пригнічує ріст у висоту і натомість стимулює ріст у товщину.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.