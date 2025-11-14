Військовослужбовці, котрі проходили службу протягом 2020–2023 років, мають право на перерахунок грошового забезпечення. Оскільки його виплачували в ті роки військовим не в повному розмірі.

Про те, з чим це повʼязано та як отримати перерахунок, розповідають у Правозахисному центрі для військових «Принцип». Водночас там зазначають, що з практики добитися здійснення цього перерахунку можна лише в судовому порядку. Тому радять розглядати такий крок уже після звільнення зі служби, зважуючи всі практичні обставини.

У 2010–2019 роках

Законодавство встановлювало, що при розрахунку ГЗ використовується «Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2018» — тобто фіксована сума.

У 2020 році

У судовому порядку скасували пункт постанови, який закріплював використання прожиткового мінімуму саме на 2018 рік.

Із 29 січня 2020 року

Відновили первісну редакцію пункту постанови, яка передбачала використання прожиткового мінімуму поточного календарного року, а не фіксованого на 2018 рік.

У 2020–2023 роках

Попри судове рішення, військові частини продовжували помилково використовувати прожитковий мінімум на 2018 рік замість актуального на відповідний календарний рік.

Це призводило до занижених виплат військовослужбовцям.

Із 12 травня 2023 року

Пункт постанови знову замінили та встановили, що при розрахунку грошового забезпечення знову використовується фіксована сума — 1762 грн.

Що це означає?

Із січня 2020 по травень 2023 року військові отримували ГЗ у меншому розмірі, ніж передбачено законом. Тому це — підстава для перерахунку.

Як отримати?

Тільки в судовому порядку, використовуючи такий алгоритм дій.

Після звільнення зі служби подати до військової частини заяву про перерахунок із урахуванням прожиткового мінімуму на 1 січня того року, в якому військовослужбовець проходив службу (якщо таких років декілька, то треба відобразити їх окремо). У разі відмови чи бездіяльності в/ч оскаржувати це в суді в порядку адміністративного судочинства.

Судова практика в таких випадках позитивна.

Якими нормативно-правовими актами користуватися та на що посилатися

Постанова КМУ «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30 серпня 2017 року №704. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2020 року у справі №826/6453/18.

Де подивитися судову практику щодо цього

Рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 5 червня 2024 року №400/2343/24.

Рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 3 жовтня 2024 року №260/5137/24.