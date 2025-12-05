Відтепер ви можете оформити передплату нашої газети, використавши державну допомогу в рамках програми «Зимова підтримка». Це чудова можливість підтримати українську пресу та отримувати актуальні новини, корисні поради, фахові консультації протягом усього року.

Як оформити передплату

1. Завітайте до найближчого відділення “Укрпошти”.

Передплатний індекс нашої газети — 23303.

2. Скажіть оператору, що бажаєте використати кошти «Зимової підтримки» для оформлення передплати.

Оплата здійснюється з картки Національного кешбеку.

Доступні різні варіанти передплати — від 1 місяця до року.

3. Отримуйте свіжі випуски вже з січня 2025 року у будь-якому куточку України, включно з прифронтовими територіями.

Як отримати кошти “Зимової підтримки”

Через застосунок «Дія»

Або у відділенні “Укрпошти”

Оформіть передплату вже сьогодні! (https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product/product&product_id=94943)