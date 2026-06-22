Платформа, яка допомагає поєднувати досвід і навички людей 50+ з актуальними потребами роботодавців, стартувала у травні, і кількість охочих долучитись до неї зростає з кожним днем. Дедалі більше людей телефонує в контакт-центр Служби зайнятості на номер 1518 для уточнення інформації. У зв’язку з цим у Державній службі зайнятості детально розповідають, як людям 50+ приєднатися до національного проєкту «Досвід має значення».

Про сам проєкт

Це можливість потрапити на безкоштовні навчальні тренінги, співбесіди з бажаними роботодавцями, пройти короткострокове стажування та працевлаштуватися. Основним завданням урядового проєкту «Досвід має значення» є допомога роботодавцям і досвідченим фахівцям знайти один одного.

Що потрібно зробити

Для участі в проєкті необхідно подати заявку на сайті Державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua/profnavch/navchintern).

Реєстрація займає до 3 хв.

У формі зазначають базові дані: контакти, місце проживання, рівень освіти та попередній досвід роботи. Після цього система автоматично перенаправляє користувача на інтерактивну панель «Матриця навичок», яка повністю замінює традиційне резюме. На цьому етапі достатньо обрати до 3 ключових компетенцій у 5 категоріях: наставництво, організація, комунікація, адаптивність і технічні навички. Система контролює ліміти в кожній категорії, унеможливлюючи вибір зайвого. Далі аналізом займається штучний інтелект. Він оцінює саме контекст досвіду та навичок, а не просто шукає текстові збіги. ШІ розраховує точний відсоток сумісності між кандидатом та вакансією, формує ТОП-20 взаємних відповідностей і визначає перелік роботодавців, де наявний досвід є найбільш затребуваним.

Для зареєстрованих учасників програми

Після реєстрації протягом двох робочих днів із кандидатом зв’яжуться працівники Державної служби зайнятості. З урахуванням запропонованих вакансій учасники проєкту можуть пройти один із обраних безоплатних модулів навчання. Є три рекомендовані навчальні модулі.

«Кар’єрна стратегія» (позиціонування досвіду на ринку) — як подолати страх перед змінами, розробити покроковий план пошуку роботи, створити сучасне конкурентне резюме та підготуватися до успішних співбесід.

«Цифрові інструменти та штучний інтелект» — як навчитися організовувати роботу віддалено (Google Drive, Zoom, месенджери) та зробити штучний інтелект (ChatGPT) своїм особистим помічником для рутинних завдань.

«Взаємодія в командах різного віку» — як навчитися працювати з конструктивним зворотним зв’язком та вільно спілкуватися в сучасних компаніях пліч-о-пліч із молодшими колегами.

Проходити навчання можна онлайн або офлайн — для тих, хто може відвідувати заняття в Києві, Львові та Харкові. На основі власного досвіду та новоотриманих вмінь і навичок для кожного кандидата буде сформований перелік роботодавців, які потребують таких спеціалістів. За бажанням учасників програми фахівець служби зайнятості організовує для них прямі зустрічі з роботодавцями. Так кожен учасник зможе пройти стажування впродовж 10 днів, під час якого людина зможе на практиці ознайомитися з робочими процесами, а компанія — оцінити її досвід, мотивацію та відповідність посаді. Умови оплати роботи стажера визначає окремо кожен роботодавець. Після цього обидві сторони ухвалюють рішення про працевлаштування.

У Держслужбі зайнятості звертають увагу на те, що учасники проєкту додатково можуть отримати персональну консультацію психолога для подолання «психологічного бар’єру» щодо зміни роботи. А також матимуть постійний супровід фахівців служби зайнятості, які допоможуть визначити сильні сторони своїх клієнтів.

Кого шукають роботодавці

Найбільший попит на працівників віком 50+ сьогодні спостерігається у переробній промисловості, агросекторі, освіті, медицині, сфері соціальних послуг, а також у гуртовій та роздрібній торгівлі. Особливо затребуваними залишаються досвідчені інженери, технологи, електрики, слюсарі, оператори верстатів, агрономи, механіки, лікарі та фармацевти. Стабільний попит також є в енергетиці, житлово-комунальному господарстві, логістиці, адмініструванні, закупівлях і проєктному управлінні, де роботодавці цінують професійний досвід, відповідальність і практичні навички.