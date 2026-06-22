Підростає молодий горіховий садок, тішить. Однак стали ми помічати, що на листі наших горішків з’являються темні плями. Спочатку вони були невеликі, а тепер розростаються і зливаються. Що це за біда?

Андрій ПАДАЛКО. Львівська обл.

Найімовірніше горіхи уразив марсоніоз, або бура плямистість. Це одна з найпідступніших грибкових хвороб волоського горіха. Найчастіше потерпають дерева, що ростуть у регіонах із високою вологістю повітря та частими опадами. Найбільша небезпека — затяжні дощі при температурі 15–20 градусів. Якщо весна дуже суха, хвороба може майже не проявлятися.

Якщо вчасно не вжити заходів, хвороба може знищити значну частину врожаю та послабити дерева.

На молодому листі уражених дерев утворюються невеликі округлі буруваті плями, які з часом досягають значних розмірів. Згодом листя передчасно засихає та обпадає. Пошкоджуються й плоди. На них виникають вдавлені темно-коричневі плями. Якщо хвороба вражає молодий горіх, ядро чорніє, зморщується і стає непридатним для їжі. Втрати врожаю можуть сягати понад 50 і більше відсотків.

Навесні спори розносяться вітром і уражують молоді листки. Найефективніший спосіб боротьби — обприскування фунгіцидами. Зараз це можуть бути препарати на основі міді: 1-відсотковий розчин бордоської рідини, хлорокис міді тощо. Для закріплення результату через 10–14 днів після першої зробіть другу обробку. При цьому важливо дотримуватися концентрації, щоб не обпалити молоде листя. Якщо все ж боїтеся обпалити листя бордоською сумішшю або дерево вже має бурі плями, надайте перевагу сучасним мідьвмісним засобам: Медян Екстра (хлорокис міді), Хорус або Скор. Натомість рано навесні, поки бруньки не почали розпускатися, концентрація бордоської рідини може бути міцнішою — 3 відсотки. Обприскуйте дерева рано-вранці або ввечері у безвітряну погоду. Намагайтеся змочувати листя з обох боків, особливо нижнього, де найчастіше ховаються спори гриба.

Акцент на крону

Марсонія обожнює вологість і погану вентиляцію. Якщо дерево сильно загущене, видаліть сухі або занадто густі дрібні гілочки всередині крони. Це дозволить листю швидше просихати після дощу і завадить грибку розмножуватися. Поки дерева ще молоді, зробити це легше.

Якщо помітили перші поодинокі листочки з плямами на низьких гілках, їх краще обірвати та винести за межі ділянки. Восени під час обпадання листя зробіть викорінююче обприскування 3-відсотковими розчинами карбаміду з мідним купоросом.

Підвищення імунітету

Здорове дерево легше переносить хворобу. Вносьте під корінь або по листю разом з фунгіцидом калійні та фосфорні добрива. А ось надлишку азоту уникайте, оскільки він стимулює ріст м’яких тканин, які легше уражує грибок. Земля під горіхом має бути чистою від минулорічного листя, яке є головним джерелом інфекції.

Катерина ОКУНЬ.