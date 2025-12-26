Загальні положення та правове регулювання

Додаткова відпустка, визначена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», тривалістю до двох тижнів на рік (до трьох тижнів на рік для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) зі збереженням грошового забезпечення гарантується абзацом першим пункту 18 ст.101 Закону України «Про соціальний і правовий захист прав військовослужбовців та членів їх сімей».

Тривалість додаткової відпустки становить 14 календарних днів на рік (21 календарний день для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) та надається зі збереженням грошового забезпечення.

Особливості надання під час дії воєнного стану

В умовах правового режиму воєнного стану, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, надання додаткової відпустки, визначеної Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для військовослужбовців має низку особливостей.

Рішення про її надання ухвалює командир військової частини. Командир приймає це рішення на підставі рапорту військовослужбовця, обов’язково враховуючи при цьому необхідність виконання бойових завдань, оперативну обстановку, а також недопущення одночасної відсутності більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Ця відпустка надається протягом календарного року з моменту набуття військовослужбовцем права на неї, незалежно від тривалості фактично відслуженого часу в поточному році. Вона є додатковою і надається понад щорічну основну відпустку.

Відпустка надається одним періодом тривалістю 14 календарних днів (21 календарний день для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) і не підлягає поділу на частини. Крім того, до такої відпустки можуть бути додані 1 або 2 календарні дні (але не більше двох діб в один кінець), необхідні для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку.

Компенсація невикористаних днів

Додаткова відпустка має накопичувальний характер. Це означає, що її невикористані дні не «згорають» після закінчення календарного року. Тому при звільненні з військової служби військовослужбовцю виплачують грошову компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки за всі попередні роки служби, незалежно від підстав звільнення (крім звільнення за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувачувальним вироком суду, що набрав законної сили, або у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту).

Важливо. Право на додаткову відпустку, визначену Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зберігається незалежно від місця роботи чи служби. Після звільнення з військової служби та працевлаштування на цивільній посаді військовослужбовець продовжує мати право на таку відпустку за основним місцем роботи або за сумісництвом.