Автоматичне надання статусу УБД здійснюється відповідно до Порядку надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій, затвердженого постановою Кабміну від 10.09.2024 №1041, нагадують у Міноборони.

Алгоритм дій

Уповноважена особа військової частини вносить дані про виконання військовослужбовцем бойових (спеціальних) завдань до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Згідно з нормативами, це має бути зроблено у 5-денний термін після початку виконання відповідного завдання.

Система автоматично перевіряє, опрацьовує дані та присвоює статус УБД за наявності необхідного обсягу інформації.

Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати первинні документи (довідки, витяги з наказів тощо) для подання на комісію.

Отриманий статус відображається у державних реєстрах, що дає право на генерацію електронного посвідчення (зокрема, засобами порталу «Дія») або отримання витягу з реєстру у ЦНАП.