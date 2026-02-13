Майже в кожної дорослої людини на обличчі або тілі є як мінімум пара судинних «зірочок». У більшості випадків це просто косметичний дефект, пов’язаний з віковими змінами або впливом ультрафіолету. Але якщо капілярний малюнок розширюється — варто звернутися за консультацією до фахівця. Чому це важливо, пояснив судинний хірург вищої категорії Володимир ЦИПКО.

Найчастіше бувають на обличчі та нижніх кінцівках

— Судинні «зірочки» — це розширені дрібні капіляри, що переповнились кров’ю і «проявилися» на поверхні шкіри. Їх офіційна медична назва — телеангіектазії. Насправді «зірочки» можуть мати вигляд червонуватих, синіх або фіолетових крапок, ліній, сіточок або «павутинок». Дефекти шкіри виникають на різних частинах тіла, але найчастіше з’являються на нижніх кінцівках і обличчі (купероз).

Судинні «зірочки» є на тілі мінімум 70 відсотків дорослих людей, але жінок вони турбують частіше, ніж чоловіків. Раніше цю проблеми вважали суто естетичною. Але сьогодні доведено, що розширені судини, які просвічуються під шкірою, можуть бути передвісниками різних захворювань кровообігу (зокрема, варикозу та його ускладнень), тому лікарі не рекомендують залишати їх без уваги.

У чому причина

Причини виникнення судинних «зірочок» поділяють на вроджені та набуті (зустрічаються частіше), а також внутрішні та зовнішні. У будь-якому випадку розвиваються порушення тонусу та еластичності стінок судин, що й призводить до утворення капілярної сітки на поверхні шкіри.

Утворення телеангіектазій на ногах і в чоловіків, і в жінок найчастіше пов’язане з хронічною венозною недостатністю. Крім цього, до провокуючих внутрішніх факторів належать генетична схильність, патології печінки, дефіцит деяких вітамінів і мікроелементів, ожиріння, цукровий діабет, гіпертонія, захворювання сполучної тканини, гормональний дисбаланс, вагітність і тривалий прийом оральних контрацептивів у жінок.

Зовнішні фактори ризику — це травматичні ушкодження, надмірні фізичні навантаження, хронічний стрес і психоемоційне напруження, вплив ультрафіолетового та радіаційного випромінювання, систематичне перегрівання та переохолодження, робота, що передбачає тривале перебування в статичному положенні (сидячи або стоячи), шкідливі звички.

У деяких випадках причини появи телеангіектазій визначити не вдається.

Прояви

Капілярні «павутинки» можуть бути як практично непомітними, так і досить яскраво проявляти себе й навіть змінювати колір, стаючи з червоних синьо-фіолетовими. Для судинних «зірочок» також характерна здатність збільшуватися в розмірах, що вказує на залучення до патологічного процесу все більшої площі поверхневої капілярної мережі. Особливо часто зростання судинної сіточки спостерігається на ногах.

Зазвичай телеангіектазії не спричиняють для пацієнта особливого дискомфорту. Але при поширенні процесу можливе періодичне відчуття печіння, свербіння, поколювання й навіть болючості в ділянці розширених судин. На тлі фізичного перенапруження або травм змінені капіляри можуть пошкоджуватися й утворювати внутрішньошкірні гематоми. Люди похилого віку іноді стикаються з кровоточивістю поверхневих судин.

При наявності венозної недостатності як основного захворювання пацієнти також скаржаться на важкість і набряклість у литках, судоми, швидку втомлюваність. Інтенсивність симптомів зростає після фізичних навантажень, тривалого перебування в сидячому або стоячому положенні.

Швидке поширення потребує ретельного обстеження

Найбезпечнішими вважають телеангіектазії на обличчі, в 90 відсотках випадків вони — чисто косметична проблема — наслідок чутливої шкіри, впливу сонця або вікових змін.

А ось раптова поява й швидке поширення множинних «зірочок» і «сіточок» на тілі вимагає ретельного обстеження, оскільки ймовірність їхнього зв’язку з системними захворюваннями зростає до 50 відсотків.

Діагностика та лікування

При появі множинних телеангіектазій на шкірі потрібна консультація судинного хірурга або лікаря-флеболога. Фахівець проведе огляд і дасть направлення на необхідні аналізи та обстеження. В першу чергу, щоб виключити патології глибоких вен, зазвичай проводять ультразвукове дуплексне сканування, оцінюючи швидкість і спрямованість кровотоку, стан судинних стінок і венозних клапанів. Додатково можуть знадобитися аналізи крові та сечі, коагулограма, ЕКГ, УЗД органів черевної порожнини та інші обстеження. При наявності супутніх патологій призначають консультації ендокринолога, ревматолога, кардіолога, гастроентеролога або гінеколога.

Якщо у пацієнта виявлена венозна недостатність, терапія включає прийом венотоніків, ангіопротекторів, вітамінів, застосування спеціальних мазей і кремів, а також корекцію способу життя, заняття лікувальною фізкультурою, використання компресійного трикотажу.

Самі судинні «зірочки» неможливо усунути консервативними способами, для їх видалення використовують малоінвазивні процедури: лазерну та електрокоагуляцію, склеротерапію, радіохвильовий метод.

Як попередити

Для запобігання проблемам із судинами рекомендується:

— вести здоровий і фізично активний спосіб життя;

— контролювати вагу;

— відмовитися від куріння;

— не зловживати алкоголем і гострою їжею;

— їсти більше свіжих фруктів, овочів, листової зелені — вони зміцнюють стінки судин;

— при сидячій роботі кожні пів години робити розминку, не допускаючи застою крові в ногах;

— частіше ходити пішки в зручному взутті;

— захищати шкіру від сонця, відмовитися від відвідування солярію й сауни.

Ірина КАДЧЕНКО.