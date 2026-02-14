Це, мабуть, найвідоміші у світі булочки з корицею. Їхня головна фішка — неймовірно пухке дріжджове тісто, багато пряної начинки та ніжний крем на основі вершкового сиру, який тане на гарячій булочці.

Тісто:

2 яйця

80 г цукру

180 мл теплого молока

пачка ваніліну

7 г сухих дріжджів

50 г вершкового масла

600 г борошна (але може бути менше або більше)

дрібка солі

Начинка:

150 г цукру

12 г меленої кориці (можна й більше)

70 г м’якого вершкового масла для змащування тіста

Для крему (заливання):

200 г вершкового сиру (типу Філадельфія або маскарпоне)

150 г цукрової пудри

1 г ваніліну

30 г м’якого вершкового масла

50 мл молока

Нагрійте молоко до 37 градусів, додайте столову ложку цукру і дріжджі, все розмішайте. Дайте постояти в теплому місці 15 хв., щоб утворилася «шапочка». Яйця збийте з цукром, додайте суміш із дріжджами, розтоплене вершкове масло, ванілін, сіль і борошно, але не все відразу. Замісіть тісто (має бути м’яке, не збите). Накрийте і дайте постояти 2–3 год. Тісто має підійти в 2–3 рази. Коли підійде, розкачайте на великий прямокутник (завтовшки приблизно 5–7 мм). Змастіть всю поверхню м’яким маслом. Змішайте цукор із корицею та щедро притрусіть тісто. Скрутіть його у щільний рулет.

Тепер лайфхак: щоб зріз був ідеальним і не прим’явся, розрізайте рулет не ножем, а звичайною ниткою. Просто підкладіть нитку під рулет, схрестіть зверху і різко потягніть. Наріжте шматочки шириною 3–4 см. Викладіть булочки у форму на відстані 1–2 см одна від одної. Дайте їм «відпочити» ще 30 хв. Випікайте при температурі 180 градусів приблизно 20–25 хв. до легкої золотавості.

Поки сінабони печуться, приготуйте крем: злегка збийте вершковий сир, пудру, молоко, ванілін і масло до однорідності. Готові булочки змастіть кремом.

Головний секрет: змащуйте, поки ще гарячі! Тоді крем трохи просочиться всередину, роблячи булочки божественно вологими.

Смачного чаювання!

Леся БУШМА.