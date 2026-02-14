Лимон — один із найпопулярніших цитрусових у світі, який цінують не лише за кислий смак, а й за величезну користь для організму.

Потужне джерело вітаміну С

Один лимон забезпечує близько 31 мг вітаміну С, що становить майже 50 відсотків денної норми.

Вітамін С стимулює вироблення білих кров’яних тілець, які захищають організм від інфекцій.

Якщо ви їсте продукти рослинного походження (шпинат, сочевицю, гречку), збризкуйте їх лимонним соком. Вітамін С допомагає організму значно краще всмоктувати залізо, що є профілактикою анемії.

Здоров’я серця

Лимони містять гесперидин та діосмін (рослинні сполуки). Дослідження свідчать, що вони допомагають знизити рівень холестерину в крові та зміцнюють стінки вен і судин, що зменшує ризик інсульту та хвороб серця.

Допомога травленню

У м’якоті лимона міститься розчинна клітковина (пектин), яка покращує роботу кишківника та уповільнює засвоєння цукру.

Лимонний сік за складом схожий на шлунковий сік, тому допомагає шлунку швидше розщеплювати їжу, позбавляючи від здуття та печії (якщо немає протипоказань).

Профілактика каменів у нирках

Лимонна кислота підвищує рівень цитратів у сечі. Це створює середовище, несприятливе для утворення ниркових каменів, та допомагає розщеплювати вже наявні дрібні утворення.

Користь для шкіри

Завдяки антиоксидантам лимон бореться з вільними радикалами, які спричиняють старіння. Він також необхідний для синтезу колагену, який відповідає за пружність шкіри та відсутність зморщок.

Але: лимон зранку — це не завжди здоров’я.

Розкажемо про 5 секретів, які не всі знають.

Лимон не очищує печінку, бо вона очищується сама, або їй заважають алкоголем, переїданням, недосипом. Лимон натще — це тихий старт гастриту, особливо на стресі, бо це кислота. Лимон руйнує зубну емаль, тому після нього бажано пів години не чистити зуби. Спочатку просто вода. При низькому тиску лимон може спричинити запаморочення, слабкість. Бо стимулює розширення периферичних судин. Лимон корисний саме після їжі, бо вона захищає слизову шлунка, і тоді він допомагає травленню.

Як отримати максимум користі

Вода з лимоном зранку: це чудовий спосіб «розбудити» метаболізм. Але пам’ятайте: вода має бути теплою, а не гарячою, щоб не зруйнувати вітамін С.

Не викидайте цедру: в шкірці антиоксидантів та ефірних олій навіть більше, ніж у м’якоті. Натирайте її в салати, каші або додавайте до чаю.

Пам’ятайте! Не все, що кисле, лікує, але все без міри шкодить.

БУШМА