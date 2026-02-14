Рієт (фр. rillettes) — традиційна французька закуска, яка за виглядом нагадує паштет, але має суттєву різницю в текстурі та способі приготування.

Якщо паштет — це зазвичай однорідна, перетерта маса, то рієт — волокниста «намазка» з помітними шматочками м’яса.

Для приготування рієту беруть будь-яке м’ясо. Проте зараз дуже популярні рибні рієти (з лосося, тунця або скумбрії), де замість жиру для ніжності часто додають вершковий сир або м’яке масло.

3 курячих стегенця

морквина

цибулина

сіль

перець горошком

лавровий лист

спеції за смаком

2 зубчики часнику

вершкове масло для заливання

Стегенця добре помити, покласти в каструлю і залити водою, дати закипіти. Воду злити і налити чисту, додати цибулину, морквину, лавровий лист, сіль, перець горошком. Варити, поки м’ясо почне відділятися від кісток. Вийняти м’ясо, відділити кістки, шкіру. Додати вичавлений часник, спеції, варену морквину, 2–3 ст.л. бульйону і все добре розім’яти виделкою, щоб вийшла більш-менш однорідна маса, але з волокнами. Потім скласти все у скляний контейнер або баночку, утрамбовуючи. Зверху залити розтопленим вершковим маслом і посипати зеленню. Такий рієт можна подавати до картопельки, макаронів, каші або намащувати на канапку. Смачного!

Леся БУШМА.