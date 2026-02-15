Картопляні кульки з грибами — це чудова страва: хрустка скоринка ззовні та ніжна ароматна начинка всередині. Це може бути як самостійна вечеря, так і цікава закуска.

120 г печериць

пів цибулини

300 г картоплі

2 ст.л. борошна

панірувальні сухарі

сіль і перець за смаком

Цибулю і гриби нарізати дрібними кубиками й обсмажити до золотавості. Посолити, поперчити. Можна додати трішки кропу для аромату. Відварити картоплю в підсоленій воді до повної готовності. Злити воду та ретельно розім’яти картоплю на пюре без додавання рідини (молока чи води). Це важливо, щоб кульки тримали форму. Охолодити. До пюре додати борошно, сіль і перець, ретельно перемішати. Із цієї маси приготувати кульки розміром із волоській горіх. Кожну кульку розкачати на млинчик, на середину покласти начинку і закрити, формуючи кульку. Обкачати в панірувальних сухарях. Запікати в духовці при 180 градусах 20–25 хв. Швидка, легка та смачна закуска готова.

Леся БУШМА.